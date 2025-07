Un italiano a New York. No, non è un titolo di un film, ma lo scenario che presto potrebbe diventare realtà per Riccardo Fois, giovane (ha solo 38 anni) e valido allenatore italiano, che i beni informati danno per la prossima stagione sulla panchina dei Knicks come assistente del neo-arrivato Mike Brown. Fois, infatti, è attualmente impegnato alla Summer League di Las Vegas proprio assieme al contingente di allenatori dei Knicks, e il suo rapporto personale sviluppato negli ultimi anni con Brown avrebbe convinto il capo-allenatore blu-arancio ad aggiungere l'azzurro al suo staff per la prossima stagione. La carriera americana di Riccardo Fois, allenatore già nel giro della nazionale azzurra, di certo non lascia annoiati. Dopo essere cresciuto a Gonzaga sotto coach Mark Few e Tommy Lloyd, lo sbarco in NBA è arrivato da Director of Player Personnel ai Phoenix Suns allenati da coach Monty Williams. Ma dopo due anni tra i pro, l'Arizona è rimasta di casa quando Fois ha accettato la proposta dei Wildcats, tornando così nel mondo dei college per fare da vice proprio a Tommy Lloyd. Il trienno ad Arizona però lo ha nuovamente lanciato nella galassia NBA, stavolta a Sacramento, come membro dello staff tecnico dei Kings, allenati fino a metà dell'ultima stagione proprio da coach Mike Brown.