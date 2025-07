Il Texas già lo conosce bene, Dorian Finney-Smith, per aver giocato otto stagioni con la maglia dei Dallas Mavericks. Ma non è l'unica cosa che il nuovo giocatore dei Rockets dice di conoscere. Conosce il super acquisto estivo di Houston, Kevin Durant: "Sappiamo tutti cosa può fare in attacco". Conosce bene la point guard della squadra, Fred VanVleet: "Mai scelto al Draft, proprio come me: io e lui siamo entrati in NBA assieme, lo stesso anno [lui in uscita da Florida, VanVleet da Wichita State, ndr]"; E conosce soprattutto le motivazioni che lo hanno spinto a rifiutare la player option da oltre 15 milioni di dollari per restare ai Lakers, al fianco di Doncic e LeBron James, e scegliere invece un quadriennale da 53 milioni di dollari totali (con solo i primi due anni però interamente garantiti). "Mi piace la filosofia di coach Udoka. Penso di poter inserirmi alla perfezione in questi Houston Rockets: il loro modo di giocare duro, la mentalità difensiva è tutto quello che contraddistingue anche me", dice l'ex Lakers.