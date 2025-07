Le statistiche del primo anno NBA di Kel’el Ware dovrebbero lasciare i Miami Heat entusiasti delle prospettive future del loro giovane centro da Indiana. Oltre 9 punti e soprattutto 7 rimbalzi a sera in poco più di venti minuti di campo (tirando il 55% dal campo) sono un ottimo punto di inizio per una matricola scelta a metà del primo giro. Non per coach Erik Spoelstra, evidentemente. “Lo so che l’anno scorso aveva solo 20 anni, e quest’anno 21, ma noi abbiamo aspettative maggiori su di lui”, ha dichiarato ai microfoni Spoelstra. Che non contesta assolutamente il rendimento del suo centro (“Il talento è tutto lì da vedere”) ma ha parole di fuoco per l’atteggiamento dimostrato da Ware durante la sua prima stagione: “La sua professionalità deve migliorare, così come deve migliorare per approccio e costanza, giorno dopo giorno. I nostri standard non cambiano: deve accettare di dover migliorare”, ha dichiarato con molta serenità, ma altrettanto fermezza, l’allenatore degli Heat.