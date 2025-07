C'era una data (il 15 luglio) e una decisione da prendere: garantire (o meno) il salaro previsto dal contratto di Zion Williamson per la prossima stagione. Non una decisione da poco, come da poco non è la cifra in questione: 39.4 milioni di dollari. I Pelicans - in virtù delle clausole speciali contenute nel contratto - avrebbero potuto risparmiare quei soldi scegliendo di tagliare il giocatore, e così facendo risparmiando non solo i quasi 40 milioni previsti dal contratto per il 2025-26 ma anche gli ultimi due anni dell'accordo (che valgono altri 87 milioni di dollari). Invece Joe Dumars, nuovo n°1 del front office di New Orleans, ha scelto di continuare a dare fiducia all'ex prima scelta assoluta al Draft, convinto che tutta la NBA debba ancora vedere il miglior Zion Williamson. Il contratto per il 2025-26 del giocatore è stato così garantito, e ora al prodotto di Duke verrà chiesto di guidare la squadra nuovamente ai playoff, mancati lo scorso anno.