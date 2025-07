Le squadre avversarie tengono d'occhio Trae Young

Gli arrivi dal mercato di Kristaps Porzingis e dalla free agency di Nickeil Alexander-Walker e Luke Kennard rendono gli Atlanta Hawks una delle squadre più attive e intriganti in vista della prossima stagione. Per far funzionare l’impianto di gioco pensato da Quin Snyder serve però che la stella Trae Young performi al suo massimo livello in carriera: il roster è pensato in funzione di Young, per massimizzarne le qualità offensive e minimizzarne i limiti difensivi dovuti alla stazza e all’attitudine. A tenere banco, però, è anche il suo futuro: Young ha infatti ancora due anni di contratto, ma con una player option da 49 milioni di dollari per la stagione 2026-27 che potrebbe permettergli di diventare free agent tra 12 mesi. Una situazione che gli Hawks potrebbero risolvere con un’estensione di contratto che può arrivare fino a 222 milioni di dollari in quattro anni, ma almeno per il momento non è stata riportata alcuna discussione tra le parti. Motivo per cui le altre squadre si stanno cominciando a muovere: "I dirigenti delle altre squadre presenti a Las Vegas stanno osservando da vicino e monitorando il futuro e la situazione di Trae Young" ha detto Shams Charania di ESPN, il quale ha però anche aggiunto che "Young, per quanto mi è stato detto, è concentrato sugli Hawks e carico per le prospettive della squadra". Molto dipenderà allora da come andrà la prossima stagione sulla quale ad Atlanta hanno già alte aspettative.