Garnett fa pace coi T'Wolves: la 21 sarà ritirata

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Kevin Garnett fa pace con i Minnesota Timberwolves: la numero 21 sarà ritirata

NBA

I Minnesota Timberwolves hanno annunciato il ritorno di Kevin Garnett all’interno della franchigia come ambasciatore della squadra. Dopo anni di gelo tra KG e la proprietà di Glen Taylor, la maglia numero 21 di "The Big Ticket" verrà ritirata nel corso delle prossime stagioni

Sin dal momento del suo ritiro nel 2016 i tifosi dei Minnesota Timberwolves hanno atteso con ansia il giorno in cui la maglia numero 21 di Kevin Garnett venisse ritirata da parte della franchigia. Per anni però i rapporti tra KG e la proprietà di Glen Taylor sono stati a dir poco conflittuali, rendendo impossibile un momento che tanti attendevano con trepidazione. Ora che il passaggio di mano dei T’Wolves da Taylor alla coppia formata da Marc Lore e Alex Rodriguez è stato completato, KG è pronto a tornare a casa. Come hanno annunciato ufficialmente i T’Wolves, Garnett tornerà a ricoprire un ruolo da ambasciatore della franchigia (con attività legate al coinvolgimento di tifosi, della comunità e dei partner commerciali) e ci sarà la cerimonia del ritiro del suo iconico numero 21 nel corso delle prossime stagioni. "Sono entusiasta di essere tornato a casa" ha detto Garnett nel comunicato. "Minnesota è dove tutto è iniziato, dove ero giovane, affamato e stavo imparando a competere ai massimi livelli. Sono entusiasta di tornare nelle Twin Cities in un momento in cui Marc e Alex stanno stabilendo una nuova visione per questa franchigia. La loro leadership ha portato nuova energia all'organizzazione e sono entusiasta di aiutare a costruire ciò che verrà dopo per i Timberwolves, i nostri fan e questa comunità". Garnett è ancora oggi leader all-time per punti, rimbalzi, assist, recuperi e stoppate della franchigial’unico nella storia NBA a guidarne una in tutte e cinque le categorie, oltre che l’unico MVP nella storia della squadra con il titolo conquistato nel 2003-04.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Garnett fa pace coi T'Wolves: la 21 sarà ritirata

NBA

I Minnesota Timberwolves hanno annunciato il ritorno di Kevin Garnett all’interno della...

30 punti in meno di 30 minuti: SGA è già da record

NBA

Con i 32 punti in 29 minuti realizzati questa notte contro gli LA Clippers, Shai...

I Knicks non appenderanno il banner per la NBA Cup

NBA

A differenza di quanto fatto da Lakers e Bucks, i New York Knicks hanno deciso di non appendere...

Silver: "Due nuove squadre? Decisione nel 2026"

NBA

Se ne parla da diversi anni e ora a dare ulteriormente corpo alla possibilità che la NBA aggiunga...

La NBA Cup potrebbe già lasciare Las Vegas

NBA

Questa notte si terrà la finale della NBA Cup a Las Vegas, ma dopo soli tre anni la lega potrebbe...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS