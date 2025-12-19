Garnett fa pace coi T'Wolves: la 21 sarà ritirata

Sin dal momento del suo ritiro nel 2016 i tifosi dei Minnesota Timberwolves hanno atteso con ansia il giorno in cui la maglia numero 21 di Kevin Garnett venisse ritirata da parte della franchigia. Per anni però i rapporti tra KG e la proprietà di Glen Taylor sono stati a dir poco conflittuali, rendendo impossibile un momento che tanti attendevano con trepidazione. Ora che il passaggio di mano dei T’Wolves da Taylor alla coppia formata da Marc Lore e Alex Rodriguez è stato completato, KG è pronto a tornare a casa. Come hanno annunciato ufficialmente i T’Wolves, Garnett tornerà a ricoprire un ruolo da ambasciatore della franchigia (con attività legate al coinvolgimento di tifosi, della comunità e dei partner commerciali) e ci sarà la cerimonia del ritiro del suo iconico numero 21 nel corso delle prossime stagioni. "Sono entusiasta di essere tornato a casa" ha detto Garnett nel comunicato. "Minnesota è dove tutto è iniziato, dove ero giovane, affamato e stavo imparando a competere ai massimi livelli. Sono entusiasta di tornare nelle Twin Cities in un momento in cui Marc e Alex stanno stabilendo una nuova visione per questa franchigia. La loro leadership ha portato nuova energia all'organizzazione e sono entusiasta di aiutare a costruire ciò che verrà dopo per i Timberwolves, i nostri fan e questa comunità". Garnett è ancora oggi leader all-time per punti, rimbalzi, assist, recuperi e stoppate della franchigia — l’unico nella storia NBA a guidarne una in tutte e cinque le categorie, oltre che l’unico MVP nella storia della squadra con il titolo conquistato nel 2003-04.