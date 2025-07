Cosa può dare Marcus Smart ai Lakers

Con l’arrivo di Smart si chiude di fatto il mercato dei Lakers almeno tra i free agent, anzi li costringerà a rinunciare sia a Jordan Goodwin che a Shake Milton, entrambi con contratti non garantiti. I gialloviola hanno infatti bisogno di liberare abbastanza spazio sotto al primo apron che è scattato utilizzando la loro mid-level exception per Deandre Ayton e Jake LaRavia portandosi a un solo milione dall’hard cap, limitando così la loro possibilità di muoversi sul mercato dei free agent ai giocatori in uscita dai buyout da gennaio in poi. Al di là dei tecnicismi, insomma, i Lakers hanno investito tanto su Smart, che deve rivitalizzare la sua carriera: dopo essere stato ceduto dai Boston Celtics ai Memphis Grizzlies nell’estate del 2023, negli ultimi due anni ha disputato appena 54 partite (39 con Memphis in un anno e mezzo e le restanti 15 con gli Wizards) con cifre e percentuali in netto calo rispetto ai suoi anni in biancoverde, soprattutto per motivi fisici. Nella sua breve esperienza a Washington se non altro ha tirato col 39.2% su 3.4 conclusioni da tre a partita, che comunque non rimangono il suo forte (32.4% in carriera), così come la sua difesa non sembra più poter essere straordinaria come quella di tre stagioni fa che gli è valsa il premio di DPOY (la prima guardia a riuscirci dai tempi di Gary Payton). Al netto dei problemi fisici però Smart ha solamente 31 anni e ha sicuramente maggiori possibilità di guadagnarsi la fiducia di coach JJ Redick rispetto a Melton e Goodwin, che durante i playoff non hanno più visto il campo: con uno sponsor come Doncic alle spalle, c’è da pensare che il suo spazio in campo Smart lo avrà eccome.