Nel corso della sua lunghissima carriera Steph Curry ha dovuto affrontare tantissimi avversari diversi, quasi tutti più atletici di lui — se si considera l’atletismo solo come capacità di saltare, correre e muoversi velocemente. Lui ovviamente ha compensato con le più grandi doti balistiche che si siano mai viste, ma quando durante uno dei suoi tanti eventi di golf gli è stato chiesto chi è il giocatore più atletico di tutta la NBA. Invece di indicare superatleti del calibro di Giannis Antetokounmpo o LeBron James, oppure guardie super esplosive come Anthony Edwards o il nuovo arrivato Cooper Flagg, il quattro volte campione NBA ha indicato un suo pari ruolo: "Se ne facciamo una questione di ‘centimetro per centimetro’, Ja Morant è il giocatore più atletico della lega" ha detto Curry. "Anche Russell Westbrook quando era all’apice del suo atletismo, oppure John Wall. Sono sempre loro più atletici che ho affronto". Una scelta non banale, anche perché in più di un’occasione Morant ha promesso di “ritirarsi” dall’attività di schiacciatore per preservare il suo fisico, salvo non resistere alla tentazione di volare al ferro per una delle sue schiacciate elettrizzanti.