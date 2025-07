Quella di Jonas Valanciunas è stata una delle telenovele di questa estate di mercato, con giorni di reale incertezza riguardanti il suo futuro. Il lungo lituano è stato ceduto a inizio luglio ai Denver Nuggets in cambio di Dario Saric, diventando istantaneamente il miglior centro di riserva che Nikola Jokic abbia mai avuto. Dall’Europa però hanno cominciato a circolare insistentemente voci che lo vedevano vicino a firmare per il Panathinaikos, tanto da sostenere anche le visite mediche con il club greco. Valanciunas però ha ancora un anno di contratto a 10 milioni di dollari con la NBA (pochi sanno infatti che tecnicamente i giocatori firmano con la lega e non con le singole franchigie), e chiunque abbia un contratto in essere con la lega statunitense non può liberarsi senza prima il benestare della squadra che ne detiene i diritti, e i Nuggets hanno sempre mantenuta fermissima la loro volontà di contare su di lui. Per questo, alla fine, Valanciunas si è deciso a rimanere in NBA: "Ora che Denver ha preso la decisione di tenermi, voglio fare chiarezza sulla mia situazione" ha detto lui stesso a BasketNews. "L’idea di giocare per il Panathinaikos avvicinandomi a casa era molto interessante per me, ma per il momento dovrà aspettare. Voglio onorare l’impegno e il contratto che ho con i Nuggets per questa stagione e darò tutto per competere per il titolo". Per il 33enne si prospetta quindi un ultimo anno in NBA per conquistare l'anello che non è mai andato neanche vicino a vincere (solo nei suoi anni a Toronto ha raggiunto al massimo il secondo turno) e poi, con ogni probabilità, firmare con il Pana nell’estate del 2026. Ma da qui a un anno possono succedere ancora moltissime cose, perciò mai dire mai.