Bradley Beal cede il numero 3 a Chris Paul

Gli LA Clippers hanno avuto un’estate piuttosto piena di nuovi arrivi, aggiungendo al loro roster due lunghi come Brook Lopez e John Collins ma anche due guardie di grande esperienza come Bradley Beal e Chris Paul. E proprio riguardo a questi due è nato un piccolo dubbio: chi avrebbe indossato il numero 3? Entrambi infatti hanno indossato solo quel numero lungo tutta la loro carriera, ma ci ha pensato Beal a risolvere subito la questione sul nascere. "Una volta che Brad ha saputo della possibilità che arrivasse anche Chris, ha detto ‘Gli do il mio numero’" ha raccontato il capo della dirigenza Lawrence Frank. "Non credo nemmeno che Chris lo sapesse, ma è stato davvero un bel gesto da parte da parte di Brad, sapendo quanto è importante quel numero per lui. Ma c’è un motivo se è soprannominato CP3".

Beal ha anche ceduto il numero per "anzianità", visto che Paul ha già fatto la storia dei Clippers in maglia numero 3 e potrebbe essere alla sua ultima stagione in carriera — cosa che porterà anche a serate in cui Paul potrebbe non scendere in campo. "Ci saranno partite in cui Chris giocherà molto e altre in cui non lo farà" ha detto Frank. "Chris è carico per la possibilità di essere qui e far parte della squadra, dando una mano quando sarà chiamato a scendere in campo. Ha giocato 82 partite lo scorso anno ed è stato molto produttivo. Abbiamo messo tutto sul tavolo quando abbiamo parlato e lui è a suo agio con il ruolo che dovrà ricoprire”. Questo significa anche tornare a giocare con James Harden, con cui in due anni a Houston ha sfiorato la finale NBA ma con cui l’addio non è stato semplicissimo: "Si sono parlati, così come ha parlato con Kawhi. Tutti sono stati concordi nel ritenerlo il miglior giocatore possibile per quel ruolo con la sua leadership e l’agonismo che porterà ogni giorno in allenamento".