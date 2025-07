Nell’ultima puntata del suo podcast la leggenda Shaquille O’Neal si è scagliata ancora una volta contro Rudy Gobert, ammettendo senza mezzi termini di odiarlo: "Non merita i soldi che guadagna, non gioca come un lungo. Se finirà nella Hall of Fame, voglio che mi tolgano da lì dentro"

Dopo una leggendaria carriera da giocatore, Shaquille O’Neal negli ultimi 15 anni si è affermato come volto televisivo e intrattenitore, tanto che spesso è difficile capire dove finisca il limite dell’opinionista e quando quello del burlone. Su una cosa però è sempre stato serissimo: la sua critica ai lunghi moderni. Per anni Dwight Howard è stato il suo bersaglio preferito, ma da qualche tempo il suo obiettivo si è spostato su Rudy Gobert, criticato in più occasioni negli ultimi anni. "Io odio Rudy Gobert, perché quel figlio di… guadagna 250 milioni di dollari e non se lo merita" ha detto senza mezzi termini nell’ultima puntata del suo podcast insieme ai gemelli Marcus e Markieff Morris. "In qualità di presidente dell’Alleanza dei Lunghi, se guadagni così tanto, devi giocare come un fo…o lungo. Apri i gomiti, tira giù qualche persona, non lasciare che un bianco qualsiasi di Denver ti schiacci in testa e di prenda in giro per poi prenderlo per il collo all’ultimo secondo. È tutto qui. Se vieni pagato così tanti soldi, devi giocare come un lungo".