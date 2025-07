L'amore di Nikola Jokic per i cavalli non è certamente una novità, ma così non lo si era mai visto. Dopo la vittoria del suo cavallo in una gara a Subotica, in Serbia, il tre volte MVP è scoppiato in un pianto a dirotto e ha fatto irruzione in pista per congratularsi col suo cavallo e col fantino, partecipando poi alla premiazione spargendo champagne su tutti. Un momento di emozione rara per un giocatore che, quando ha vinto il titolo NBA nel 2023, ha detto solo “Il lavoro è finito, possiamo andare a casa adesso”