Tra i free agent rimasti liberi sul mercato quello di maggiore spicco è certamente Russell Westbrook. L’MVP del 2017 ha concluso la sua avventura ai Denver Nuggets con 13.3 punti e 6.1 assist di media in 75 partite ed è ancora senza contratto, ma probabilmente ancora per poco: da settimane infatti si parla di un suo possibile approdo ai Sacramento Kings, che dopo aver preso Dennis Schröder sul mercato dei free agent con un triennale da 45 milioni di dollari potrebbero aver bisogno di un altro playmaker creatore di gioco. Per farlo, però, serve prima cedere: secondo quanto riportato da Matt George di ABC 10, i Kings stanno provando a cedere uno tra Malik Monk e Devin Carter per fare spazio a Westbrook nel backcourt e anche per evitare di finire nella luxury tax, distante solo 6.7 milioni. Carter è al suo ultimo anno di contatto da rookie prima delle opzioni a favore della squadra per il suo terzo e quarto anno, mentre Monk ha ancora una stagione da 20.1 milioni dopo quella che comincerà tra pochi mesi e successivamente una player option da 21.5 milioni per il 2027-28. Finora i tentativi di cederli non hanno portato da nessuna parte (Golden State ad esempio non è convinta da Carter in un’eventuale sign-and-trade per Jonathan Kuminga), ma l’estate è ancora lunga.