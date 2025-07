Golden State non ha interesse per DeRozan o Carter

L'affare che porterebbe Jonathan Kuminga ai Sacramento Kings è bloccato anche per le valutazioni dei Golden State Warriors, che si sono dimostrati disinteressati a DeMar DeRozan o a Devin Carter come contropartite in una sign-and-trade. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Kings non erano disposti a dare un contratto da 20 milioni annui a Kuminga, offrendogli invece un posto da titolare

È passato ormai un mese e il mercato dei Golden State Warriors continua a essere bloccato: delle 30 squadre NBA, quella della Baia è l’unica a non aver firmato un nuovo giocatore o concluso uno scambio. A bloccare tutto quanto c’è la situazione di Jonathan Kuminga: in giro per la NBA non c’è abbastanza spazio salariale per permettergli di firmare un contratto (che eventualmente Golden State potrebbe pareggiare), rendendo necessario passare da una sign-and-trade. La squadra più vicina al giovane congolese sono i Sacramento Kings, che però fino a questo momento non hanno trovato un giocatore che Golden State possa gradire: i nomi di Devin Carter e di DeMar DeRozan infatti non piacciono alla dirigenza degli Warriors, bloccando l’affare sul nascere. Secondo quanto riportato da Sam Amick di The Athletic, poi, anche il contratto non è esattamente quello che vorrebbe Kuminga: i Kings infatti non vogliono andare sui 20 milioni annui per Kuminga, offrendogli invece un posto da titolare per dimostrare il suo valore e poi eventualmente rifirmarlo a cifre più alte. Un contratto che per la verità avrebbero offerto gli Warriors, che secondo Marc Stein hanno messo sul tavolo un biennale da 40 milioni complessivi, che però Kuminga avrebbe rifiutato in quanto ancora scottato da come è stato trattato nell’ultima stagione, in particolare dopo essere stato messo fuori dalla rotazione durante la serie contro Houston.