Le immagini di Nikola Jokic pazzo di gioia per la vittoria di uno dei suoi cavalli a una corsa in Serbia hanno fatto il giro del mondo , specialmente se messe in contrapposizione con la reazione decisamente meno entusiasta quando con i Denver Nuggets ha vinto il primo titolo NBA della sua carriera. Per DeMarcus Cousins , però, non è stata una novità, anzi — la cosa per certi versi sorprendente, a suo modo di vedere, è che abbia resistito abbastanza a lungo per vincere quel titolo . "Lui è veramente così: non gliene frega niente del basket. È forse la terza o la quarta cosa che gli interessa di più . Ci sono partite in cui mette su delle cifre assurde e molto probabilmente non aveva nemmeno voglia di stare lì. E questa cosa fa spavento " ha detto al Straight Game Podcast.

Poi ha aggiunto un aneddoto curioso: "Quando ero con Denver i nostri armadietti erano uno accanto all’altro" ha raccontato facendo riferimento alla stagione 2021-22 in cui sono stati compagni di squadra. "Non ricordo chi all'epoca avesse firmato un'estensione, ma gli ho detto una cosa del tipo 'Se lui ha firmato per questi soldi, il tuo prossimo contratto sarà folle'. Lui mi ha risposto: 'Onestamente penso che potrei andare in pensione dopo questo contratto. Voglio solo tornare a casa mia e stare coi cavalli'. Ho risposto: 'Lasciare 300 milioni di dollari sul tavolo? Amico, sei fuori di testa. Firma il contratto e nel peggiore dei casi poi puoi ingrassare, ma non puoi rinunciare a 300 milioni, fratello. I cavalli saranno lì anche dopo, prenditi i 300 e poi potrai prendertene anche di più'". Jokic ha effettivamente firmato un’estensione da 276 milioni di dollari in cinque anni nell’estate del 2022 e ha poi vinto il titolo NBA nel 2023, e la prossima estate potrà firmarne un’altra da 293 milioni in quattro anni (motivo per cui non ha firmato quest’anno). Certo, significherebbe continuare a giocare a basket invece di ritirarsi coi suoi amati cavalli, ma per quelli — come dice DeMarcus Cousins — c’è sempre tempo.