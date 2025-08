Forse Giannis Antetokounmpo rivede un po' di sé in Victor Wembanyama, e quel che vede di sicuro gli piace. Avversari in campo, l'ammirazione del greco per il talento francese degli Spurs ha avuto l'ennesima conferma durante uno streaming live di un evento organizzato dal colosso eBay che ha visto la stella di Milwaukee a colloquio con Ken Goldin, titolare di una delle case d'aste più popolari in America. Parlando di memorabilia NBA, Antetokounmpo non ha avuto dubbi nell'indicare quali siano i suoi "obiettivi": "Voglio la prima card di Wemby, da rookie. Nel giro di un paio di anni sarà tra i migliori giocatori della NBA, è destinato a una gran carriera per cui ogni suo item finirà per avere il valore di quelli di Steph (Curry), LeBron (James) o MJ (Michael Jordan). Poter mettere le mani sulla sua prima maglia indossata in campo all'esordio in NBA, o le sue prime scarpe, o il pallone con cui ha segnato il suo primo canestro nella lega finirà per essere un ottimo investimento", ha sostenuto Antetokounmpo.