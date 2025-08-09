Le nuove maglie sono come le vecchie. Ma diverse

NBA, le nuove maglie per la stagione 2025-26 sono come le vecchie. Ma diverse
La NBA ha annunciato il ritorno di alcune tra le divise "alternative" di maggior successo degli ultimi anni per la stagione 2025-26. Cinque squadre - Chicago (Statement Edition), Utah, Milwaukee, Atlanta e Denver (City Edition) - hanno già ufficializzato la loro scelta, riscoprendo nei cassetti maglie e colori che erano piaciuti tantissimo ai propri tifosi. Ecco alcune delle nuove/vecchie maglie che rivedremo in campo la prossima stagione
- CITY EDITION REMIX
- La scritta formata con lettere prese a prestito da ogni diversa squadra, nella versione di vecchie divise presentate negli ultimi anni e destinate a tornare di prepotente attualità nel prossimo campionato. La NBA ha annunciato un "remix" che vedrà di nuovo indossate alcune delle maglie alternative di maggior successo degli ultimi anni. Ecco le squadre che hanno già ufficializzato le loro nuove/vecchie divise.
- CHICAGO BULLS | STATEMENT EDITION 2025-26
- DENNIS RODMAN | La franchigia dell'Illinois ha scelto di giocarsi il "carico" per lanciare le nuove divise: non Michael Jordan, non Scottie Pippen, ma Dennis Rodman, l'iconico protagonista del secondo threepeat degli anni '90
- TESTIMONIAL | Un mix di presente e passato, con Coby White e Matas Buzelis insieme alla leggenda Dennis Rodman.
- SLOGAN | "Pinstripes are back!". Ovvero: il ritorno delle strisce (il "gessato", lo chiameremmo tecnicamente noi). Maglie indossate anche da sua maestà MJ negli anni d'oro della franchigia.
- MATAS BUZELIS | I Bulls puntano tanto sullo sviluppo del loro giovanissimo talento di origini lituane. Tanto da farne un volto della loro campagna.
- COBY WHITE | Un'annata oltre i 20 punti di media per la guardia di North Carolina gli è valsa l'investitura a simbolo dei "nuovi" Bulls.
- MILWAUKEE BUCKS | CITY EDITION 2025-26
- "CREAM CITY" | Il ritorno di "Cream City", le maglie che celebrano il color crema delle facciate dei palazzi storici nella downtown cittadina.
- "CREAM CITY" | Erano già stato indossate da Antetokounmpo e compagni nella stagione 2019-20 e si erano rapidamente affermate tra le preferite dei tifosi. Da qui la decisione dei Bucks di riproporle per la prossima stagione.
- IL PARQUET | Ogni volta che i Bucks indosseranno le loro divise City Edition durante il campionato 2025-26 giocheranno anche su un parquet speciale che vedrà il Fiserv Forum "intonarsi" alle maglie della squadra. Eccolo.
- UTAH JAZZ | ASSOCIATION EDITION 2025-26
- "MOUNTAIN JERSEY" | Ci sono le montagne dello Utah a impreziosire queste due versioni delle maglie dei Jazz per la prossima stagione
- "MOUNTAIN JERSEY" | Ci sono le montagne dello Utah a impreziosire queste due versioni delle maglie dei Jazz per la prossima stagione
- ACE BAILEY | La linea "verde" dei nuovi Jazz è evidente anche dai giocatori scelti per pubblicizzare le nuove maglie: il prodotto di Rutgers University, scelta n°5 all'ultimo Draft, è uno dei due testimonial.
- ISAIAH COLLIER | Solo al secondo anno ma il prodotto di USC è già un giocatore su cui coach Hardy e i Jazz fanno grande affidamento, viste le doti di superbo passatore dimostrate nella sua stagione da matricola.
- UTAH JAZZ | STATEMENT & ICON EDITION 2025-26
- IL PARQUET | Anche i Jazz sfoggeranno una versione speciale del parquet del Delta Center ogni qualvolta Markkanen e compagni scenderanno in campo con le loro "Mountain jersey"
- ATLANTA HAWKS | CITY EDITION 2025-26
- "PESCA" | Il ritorno della pesca, il simbolo sulla bandiera statale (della Georgia).
- "PEACHTREE JERSEY" | Erano già state indossate da Trae Young e compagni in ben 11 occasioni durante la stagione 2019-20 (facendo il loro debutto il 20 novembre). Ora tornano di attualità.
- DENVER NUGGETS | CITY EDITION 2025-26
- RAINBOW SKYLINE" | Lo skyline cittadino è un omaggio alle maglie degli anni '80, ma la nuova City Edition in realtà riprende in tutto e per tutto quella già utilizzata nella stagione 2019-20 da Nikola Jokic e compagni. Richiesta a gran voce dai tifosi: "Le indiscrezioni erano vere", conferma l'account dei Nuggets