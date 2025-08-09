Le nuove maglie sono come le vecchie. Ma diverse

Esplora tutte le offerte Sky
NBA, le nuove maglie per la stagione 2025-26 sono come le vecchie. Ma diverse

NBA fotogallery
38 foto

La NBA ha annunciato il ritorno di alcune tra le divise "alternative" di maggior successo degli ultimi anni per la stagione 2025-26. Cinque squadre - Chicago (Statement Edition), Utah, Milwaukee, Atlanta e Denver (City Edition) - hanno già ufficializzato la loro scelta, riscoprendo nei cassetti maglie e colori che erano piaciuti tantissimo ai propri tifosi. Ecco alcune delle nuove/vecchie maglie che rivedremo in campo la prossima stagione

