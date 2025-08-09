Le nuove maglie sono come le vecchie. Ma diverse

La NBA ha annunciato il ritorno di alcune tra le divise "alternative" di maggior successo degli ultimi anni per la stagione 2025-26. Cinque squadre - Chicago (Statement Edition), Utah, Milwaukee, Atlanta e Denver (City Edition) - hanno già ufficializzato la loro scelta, riscoprendo nei cassetti maglie e colori che erano piaciuti tantissimo ai propri tifosi. Ecco alcune delle nuove/vecchie maglie che rivedremo in campo la prossima stagione