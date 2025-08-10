Esplora tutte le offerte Sky
NBA
NBA.com

Il prossimo 6 settembre Carmelo Anthony entrerà ufficialmente nella Basketball Hall Of Fame di Springfield e a introdurlo saranno due grandi del passato con cui ‘Melo ha condiviso il parquet da avversario in NBA e da compagno con la maglia di Team USA. L’ex New York e Denver ha infatti scelto Allen Iverson e Dwyane Wade come ‘accompagnatori’ nella cerimonia che lo vedrà protagonista tra meno di un mese

Di battaglie sui parquet ne hanno combattute tantissime, perché nel lungo incrocio delle rispettive carriere Carmelo Anthony, Allen Iverson e Dwyane Wade sono quasi sempre stati avversari. Tra le stelle più amate degli ultimi vent’anni, i primi due hanno vissuto insieme due stagioni a Denver tra il 2006 e il 2008, mentre i tre hanno anche condiviso l’esperienza, a dire il vero non proprio indimenticabile, di Atene 2004 con la maglia di Team USA. Per Anthony e Wade, poi, è arrivata anche l’avventura assai più felice con il Redeem Team di Pechino quattro anni più tardi, con l’olimpiade cinese a rinsaldare un rapporto d’amicizia mai in discussione nonostante la rivalità in NBA. Non sorprende, quindi, che ‘Melo abbia pensato a loro due, The Answer e Flash, per rendere praticamente perfetto un momento importante della sua carriera.

‘Melo, Allen I e D-Wade a Springfield

Il prossimo 6 settembre Anthony avrà l’onore di essere finalmente introdotto nella Basketball Hall Of Fame, scrivendo così il suo nome accanto a quello delle leggende del gioco. Leggende che comprendono tra le altre cose gli stessi Iverson e Wade, che nella Hall Of Fame hanno già fatto il loro ingresso rispettivamente nel 2016 e nel 2023. E l’ex Knicks ha scelto proprio loro due per introdurlo nella cerimonia che si terrà come da tradizione a Springfield, Massachusetts. Saranno quindi Iverson e Wade ad accompagnare ‘Melo sul palco della Symphony Hall in una serata che si preannuncia ricca di emozioni. 

