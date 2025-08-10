Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Mike Muscala esordirà sulla panchina dei Suns: il veterano sarà assistant coach

NBA

Dopo undici stagioni trascorse indossando le maglie di sette squadre diverse, la carriera da giocatore di Mike Muscala si è chiusa un anno fa e per il veterano si è aperta subito una nuova avventura. Il veterano ex Thunder e Sixers, infatti, entrerà a far parte del coaching staff di Phoenix affiancando l’esordiente Jordan Ott sulla panchina dei Suns

Di esperienza sul campo ne ha e da vendere, perché anche se nella sua carriera Mike Muscala non è mai riuscito ad andare oltre il ruolo di gregario in uscita dalla panchina sono state ben sette le squadre in cui ha giocato nell’arco di undici stagioni da professionista. La sua avventura in canotta e pantaloncini si è conclusa ormai un anno fa dopo il breve ritorno a Oklahoma City, ma per Muscala si apre ora un nuovo capitolo. L’ex tra le altre di Detroit e Boston farà infatti da assistente Jordan Ott, atteso all’esordio da head coach dopo che i Suns hanno deciso di puntare su di lui per dare una svolta dopo ormai diverse stagioni assai deludenti.

Muscala e il legame con Ott

volere Muscala in Arizona sarebbe stato proprio Ott, che con l’ormai ex giocatore vanta un rapporto di lungo corso. I due, infatti, hanno condiviso i rispettivi esordi sul campo e nel coaching staff ai tempi di Atlantaprima squadra NBA di Muscala in cui un Ott nemmeno trentenne muoveva i primi passi nella lega come video coordinator. Probabile, quindi, che nel costruire lo staff che lo aiuterà nella prima esperienza da capo allenatore Ott, che nell’ultima stagione era stato assistente a Cleveland, abbia deciso di puntare sulla presenza di un veterano in grado di dare un contributo in allenamento e forse ancora di più nella gestione dello spogliatoio

