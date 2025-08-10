Dopo undici stagioni trascorse indossando le maglie di sette squadre diverse, la carriera da giocatore di Mike Muscala si è chiusa un anno fa e per il veterano si è aperta subito una nuova avventura. Il veterano ex Thunder e Sixers, infatti, entrerà a far parte del coaching staff di Phoenix affiancando l’esordiente Jordan Ott sulla panchina dei Suns

Di esperienza sul campo ne ha e da vendere, perché anche se nella sua carriera Mike Muscala non è mai riuscito ad andare oltre il ruolo di gregario in uscita dalla panchina sono state ben sette le squadre in cui ha giocato nell’arco di undici stagioni da professionista. La sua avventura in canotta e pantaloncini si è conclusa ormai un anno fa dopo il breve ritorno a Oklahoma City, ma per Muscala si apre ora un nuovo capitolo. L’ex tra le altre di Detroit e Boston farà infatti da assistente a Jordan Ott, atteso all’esordio da head coach dopo che i Suns hanno deciso di puntare su di lui per dare una svolta dopo ormai diverse stagioni assai deludenti.