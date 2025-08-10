Team USA, a un anno dall’oro di Parigi si guarda avanti: chi ci sarà a Los Angeles 2028?
Esattamente un anno fa gli Stati Uniti vincevano una medaglia d’oro sudatissima al termine di una finale infuocata contro i padroni di casa della Francia. A dodici mesi di distanza dal trionfo di Parigi, però, è ora di guardare avanti verso un ricambio generazionale ormai inevitabile. ‘CBS’ ha quindi provato a ipotizzare quali giocatori potrebbero far parte del roster di Team USA alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028
- Una finale bellissima, tirata fino agli ultimi minuti e decisa da una prestazione quasi irreale di Steph Curry. L’oro di Team USA a Parigi porta la firma della stella di Golden State e degli altri due super veterani della squadra LeBron James e Kevin Durant, che per evidenti limiti di età non potranno difendere il primato mondiale a Los Angeles 2028. Ecco chi potrebbe prenderne il posto, tra conferme rivenienti dall’avventura parigina e qualche volto nuovo
- Se per Steph, LeBron e KD quella di Parigi era senz’alcun dubbio l’ultima esperienza olimpica, perché a Los Angeles i tre avrebbero rispettivamente 40, 43 e 39 anni. Per molti altri compagni di squadra, invece, la prospettiva potrebbe essere quella di tornare a vestire la maglia di Team USA anche nell’estate del 2028
- Età nel 2028: 27 anni
- Età nel 2028: 30 anni
- Età nel 2028: 31 anni
- Età nel 2028: 35 anni
- Età nel 2028: 31 anni
- Età nel 2028: 28 anni
- Età nel 2028: 34 anni
- Per completare il roster che a Los Angeles tenterà di difendere l’oro olimpico sarà giocoforza necessario inserire qualche elemento nuovo, magari pescando tra chi in passato ha già avuto delle esperienze internazionali con la nazionale
- Età nel 2028: 31 anni
- Età nel 2028: 25 anni
- Età nel 2028: 27 anni
- Età nel 2028: 31 anni
- Età nel 2028: 26 anni