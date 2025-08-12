Davanti a 11.500 spettatori, nella notte i Vaqueros de Bayamon hanno battuto i Leones de Ponce per 82-68, chiudendo così sul 4-1 la serie finale e vincendo così il titolo portoricano. A decidere gara-5 è stato ancora una volta Danilo Gallinari, autore di una prova da 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist e eletto MVP delle finali della Baloncesto Superior Nacional. Il veterano può quindi ora raggiungere i compagni nel ritiro azzurro in vista dell’esordio a Eurobasket atteso per il prossimo 28 agosto contro la Grecia

L’occasione era di quelle da non lasciarsi scappare, perché sul 3-1 i Vaqueros de Bayamon avevano la possibilità di chiudere in casa la serie finale contro i Leones de Ponce e quindi tornare a conquistare quel titolo che nella bacheca della squadra mancava dal 2022 . E di fronte a un Coliseo Rubén Rodriguez completamente esaurito, la squadra non ha fallito il colpo. I Vaqueros hanno giocato una partita solida, comandando fin dall’inizio e contenendo i tentativi di rimonta avversari per poi vincere 82-68 . E a trascinare i nuovi campioni della Baloncesto Superior Nacional è stato un Danilo Gallinari apparso in forma smagliante , protagonista di una prova da 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist e nominato anche MVP della serie che ha assegnato il titolo.

Gallinari conquista Porto Rico, ora sotto con l’azzurro

Per Gallinari gara-5 è stata la degna conclusione di una serie finale dove, dopo essere rimasto fermo in gara-1, ha mandato a referto 24.5 punti, 6.5 rimbalzi e 4 assist di media, risultando il migliore all’interno di una squadra che ha avuto nel tre volte campione NBA Javale McGee l’altro grande protagonista e che ha visto in campo tra gli altri anche Rayjon Tucker e Justin Brownlee, passati anche dal nostro campionato negli scorsi anni. Per l’ex Denver e Atlanta, insomma, è arrivata una bella soddisfazione e l’aver chiuso alla svelta la serie contro i Leones permette ora a Gallinari di raggiungere i compagni nel ritiro azzurro con un buon margine rispetto all’inizio di Eurobasket. Il veterano dovrebbe infatti essere a disposizione di coach Gianmarco Pozzecco già dai prossimi giorni, in modo da poter così facilitare il suo ingresso nei meccanismi della squadra in vista dell’esordio nel torneo continentale. L’appuntamento è per il 28 agosto contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo e con un Gallinari così sognare in grande non è affatto proibito per l’Italia.