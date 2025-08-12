Dopo aver aggiunto Deandre Ayton, Marcus Smart e Jake LaRavia al roster e aver esteso il contratto di Luka Doncic, il mercato dei Lakers sembra essere in fase di stallo. Eppure, stando ai rumors circolati nelle ultime settimane, sul tavolo del General Manager Rob Pelinka sarebbero arrivate diverse offerte e tra i giocatori ci sarebbero Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt, ritenuti però incedibili in casa gialloviola

La conferma di LeBron James , arrivata dopo l’esercizio della player option per la prossima stagione da parte del veterano, e l’estensione del contratto di Luka Doncic sembravano passi obbligati, quasi scontati nell’estate dei Lakers, così come gli arrivi di Deandre Ayton, Marcus Smart e Jake LaRavia apparivano come premessa ideale a una sessione di mercato molto movimentata in casa gialloviola. E invece, dopo i colpi sopra descritti, tutto sembra essersi fermato nonostante secondo molti addetti ai lavori il roster a disposizione di coach JJ Redick necessiti di ulteriori cambiamenti per diventare davvero competitivo. E, stando ai rumors circolati nelle ultime settimane, sul tavolo del General Manager Rob Pelinka sarebbero arrivate diverse offerte di possibili trade , arenatesi però di fronte alla mancata volontà di inserire nelle eventuali contropartite due giocatori di cui i Lakers non sembrano proprio volersi privare .

Vincent e Vanderbilt, la fiducia non manca

Nella scorsa stagione, vissuta tra gli ottimi risultati della regular season e la bruciante delusione dell’eliminazione al primo turno dei playoff per mano di Minnesota, non è che Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt abbiano esattamente lasciato un segno particolare. Chiuso da Doncic e da Austin Reaves nel ruolo di guardia il primo e afflitto da problemi fisici piccoli e grandi il secondo, per quelli che avrebbero dovuto essere due giocatori di rotazione dall’apporto incisivo in uscita dalla panchina i minuti di media sono stati rispettivamente 21.2 e 16.1, ulteriormente calati nella serie contro i Timberwolves. Eppure, i Lakers paiono intenzionati a puntare ancora su di loro e, almeno per il momento, non hanno intenzione di inserirli in eventuali trade. L’ex Miami, il cui contratto scade al termine della prossima stagione, è considerato un cambio affidabile per Doncic, Reaves e Smart, mentre per l’ala si punta ad un pieno recupero fisico per poi sfruttarne le qualità nella metà campo difensiva. Nei Lakers che punteranno ancora in alto, insomma, dovrebbero esserci anche Vincent e Vanderbilt.