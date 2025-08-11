I numeri della stagione da rookie di Bronny James dicono di sole 27 partite e 181 minuti giocati , in buona parte arrivati durante il cosiddetto ‘garbage time’ delle singole sfide. Non il massimo, anche se si tratta di statistiche che in effetti bene si accorderebbero a quella che è stata la 55^ scelta al Draft del 2024 . Solo che, ovviamente, James Jr. non è una 55^ scelta qualunque e la sua annata d’esordio in NBA è stata accompagnata da un clamore mediatico senza precedenti. I Lakers , però, sembrano credere davvero in Bronny come giocatore e, al di là dell’ interesse generato dall’accoppiata storica con papà LeBron , l’idea è che possa presto rappresentare un elemento di rilievo nelle rotazioni di coach JJ Redick . A rivelarlo è stato Nate McMillan , veterano delle panchine NBA e assistente di Redick , partecipando al podcast ‘The Sports Show with Reese + K-Mac’.

Bronny giocatore vero?

“Abbiamo visto una crescita netta rispetto al suo primo anno” ha affermato McMillan parlando delle prestazioni di James Jr. nell’ultima Summer League, “penso che l’aver giocato con continuità in G League durante l’ultima stagione lo abbia aiutato a guadagnare ulteriore fiducia nei propri mezzi”. L’assistente gialloviola ha poi lodato la tenuta mentale di Bronny, capace di resistere senza sbandamenti alla pressione che deriva dal cognome che porta e dallo scrutinio continuo a cui è stato sottoposto dal momento in cui ha deciso di tentare l’avventura in NBA. Secondo McMillan, inoltre, vedere padre e figlio lavorare insieme in allenamento è stata un’esperienza unica, ma lo spunto davvero interessante è arrivato quanto l’ex coach di Indiana ha rivolto lo sguardo al futuro. “Ci aspettiamo che Bronny possa avere dei minuti nella prossima stagione”, un’affermazione davvero impegnativa visto che il reparto guardie dei Lakers sembra davvero affollato dopo l’arrivo di Marcus Smart.