Jonathan Kuminga e Josh Giddey sono probabilmente i due free agent di maggior valore rimasti ancora sul mercato e Golden State e Chicago non riescono a trovare l’accordo per rinnovare i loro contratti. La soluzione? Uno scambio che soddisferebbe entrambe le squadre, ma per far quadrare la trade gli Warriors dovrebbero inserire come contropartita anche due giocatori di cui non sembrano avere intenzione di privarsi

Quelli che riguardano Jonathan Kuminga e Josh Giddey si sono ormai trasformati in veri e propri casi. Entrambi i giocatori, infatti, sarebbero passibili di prolungamento del contratto che li lega rispettivamente a Golden State e Chicago, ma ad oggi, dopo ormai quasi due mesi di trattative, le parti in causa non hanno ancora trovato l’accordo giusto. E allora l’ultima idea, a quanto pare partita dagli Warriors ma gradita anche dai Bulls, sarebbe quella di scambiarsi i due giocatori, con Kuminga che a Chicago potrebbe forse trovare lo spazio mai davvero conquistato sulla Baia e Giddey che sembrerebbe un incastro quasi perfetto per l’idea di basket praticata dai ragazzi di Steve Kerr. A bloccare una trade quasi fatta, stando a quanto riportato dall’insider Jake Fisher, sarebbe l’indisponibilità da parte di Golden State di includere altri due giocatori in uscita.