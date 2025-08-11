Le ultime due stagioni, in casa Brooklyn , sono state tutt’altro che indimenticabili e tra le poche note positive c’è stata la crescita di un giocatore arrivato in NBA senza grandi aspettative e trasformatosi in uno dei migliori marcatori della lega . Cam Thomas , infatti, partito dalla 27^ scelta spesa per lui dai Nets al Draft del 2021 , ha saputo costruire una carriera più solida del previsto proprio sulla capacità di fare canestro . Miglior marcatore della squadra già nell’annata precedente, nelle 25 partite giocate durante la stagione 2025-26 , fortemente limitata da problemi fisici e infortuni, Thomas si è confermato come top scorer di Brooklyn mandando a referto 24 punti di media . Eppure, nonostante le statistiche individuali di tutto rispetto, la franchigia non sembra voler puntare su di lui per il futuro.

La situazione di Thomas e il futuro dei Nets

I Nets, ora come ora, sono la squadra NBA con maggior spazio salariale a disposizione mentre Thomas, giunto al termine del suo contratto da rookie, si trova di fronte alla possibilità di un prolungamento pluriennale. La combinazione, insomma, sulla carta appare, o è forse meglio dire appariva perfetta. Già, perché dopo lunghe negoziazioni, stando a quanto riportato dall’insider Jake Fisher, front office e giocatore non sono riusciti a giungere ad un accordo in grado di soddisfare entrambe le parti. Brooklyn, in fase di piena ricostruzione della squadra, non sembra quindi voler puntare su di lui e la soluzione più probabile ora consiste nello scenario che vuole Thomas accettare la qualifying offer da circa 6 milioni di dollari contrattualmente prevista, giocare la prossima stagione ancora in maglia Nets e quindi presentarsi sul mercato come free agent a tutti gli effetti nel giugno del 2026.