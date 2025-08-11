Esplora tutte le offerte Sky
Nella scorsa stagione Cam Thomas è stato il miglior marcatore per Brooklyn, ma i Nets, in piena fase di ricostruzione della squadra, non sembrano voler puntare su di lui per il futuro. Dopo lunghe negoziazioni, infatti, le parti non sono state in grado di arrivare ad un accordo rispetto al prolungamento del contratto della guardia, che ora sembra proprio avviata a diventare free agent nell’estate del 2026

Le ultime due stagioni, in casa Brooklyn, sono state tutt’altro che indimenticabili e tra le poche note positive c’è stata la crescita di un giocatore arrivato in NBA senza grandi aspettative e trasformatosi in uno dei migliori marcatori della legaCam Thomas, infatti, partito dalla 27^ scelta spesa per lui dai Nets al Draft del 2021, ha saputo costruire una carriera più solida del previsto proprio sulla capacità di fare canestro. Miglior marcatore della squadra già nell’annata precedente, nelle 25 partite giocate durante la stagione 2025-26, fortemente limitata da problemi fisici e infortuni, Thomas si è confermato come top scorer di Brooklyn mandando a referto 24 punti di media. Eppure, nonostante le statistiche individuali di tutto rispetto, la franchigia non sembra voler puntare su di lui per il futuro.

La situazione di Thomas e il futuro dei Nets

Nets, ora come ora, sono la squadra NBA con maggior spazio salariale a disposizione mentre Thomas, giunto al termine del suo contratto da rookie, si trova di fronte alla possibilità di un prolungamento pluriennale. La combinazione, insomma, sulla carta appare, o è forse meglio dire appariva perfetta. Già, perché dopo lunghe negoziazioni, stando a quanto riportato dall’insider Jake Fisher, front office e giocatore non sono riusciti a giungere ad un accordo in grado di soddisfare entrambe le partiBrooklyn, in fase di piena ricostruzione della squadra, non sembra quindi voler puntare su di lui e la soluzione più probabile ora consiste nello scenario che vuole Thomas accettare la qualifying offer da circa 6 milioni di dollari contrattualmente prevista, giocare la prossima stagione ancora in maglia Nets e quindi presentarsi sul mercato come free agent a tutti gli effetti nel giugno del 2026

