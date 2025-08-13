In attesa di iniziare quella che sarà la sua 23^ stagione NBA, LeBron James ha già stabilito un nuovo record ancora prima di mettere piede in campo. I suoi Lakers, infatti, affronteranno Golden State nella giornata d’apertura della regular season 2022-23. Per il super veterano si tratta della 22^ opening night nella sua carriera da professionista e dal 2004 ogni annata inizia con lui come protagonista
- Il 21 ottobre si alza il sipario sulla nuova stagione e ad aprire la regular season saranno la sfida tra i Thunder campioni, con la tradizionale consegna degli anelli, e Houston e quella tra Lakers e Warriors
- E se nella primissima sfida della stagione 2025-25 i campioni NBA in carica affronteranno una leggenda come Kevin Durant, in quella che seguirà tra Lakers e Warriors il confronto sarà tra i due giocatori che sono stati protagonisti assoluti dell’NBA negli ultimi quindici anni: LeBron James e Steph Curry
- Primissima scelta al Draft del 2003, LeBron ha giocato la sua partita d’esordio in NBA il 29 ottobre dello stesso anno. Il diciottenne James segnava 25 punti, distribuiva 9 assist e catturava 6 rimbalzi nella sconfitta 106-92 dei suoi Cavs a Sacramento. La stagione NBA 2003-04, però, era iniziata la sera prima e quella rimarrà l’unica volta in cui LeBron non sarà protagonista della opening night
- Salito a quota 22 partecipazioni alla opening night della stagione NBA, LeBron ha raggiunto la vetta anche di questa specifica classifica. Una classifica che ora lo vede in compagnia di tante leggende del passato che hanno avuto carriere lunghissime e hanno frequentato con grande continuità l’appuntamento d’apertura della regular season
- 21 opening night in carriera
- 22 opening night in carriera
