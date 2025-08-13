Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, nuova stagione e nuovo record per LeBron: la opening night è tutta sua

NBA fotogallery
10 foto

In attesa di iniziare quella che sarà la sua 23^ stagione NBA, LeBron James ha già stabilito un nuovo record ancora prima di mettere piede in campo. I suoi Lakers, infatti, affronteranno Golden State nella giornata d’apertura della regular season 2022-23. Per il super veterano si tratta della 22^ opening night nella sua carriera da professionista e dal 2004 ogni annata inizia con lui come protagonista

ALTRE FOTOGALLERY

Nuova stagione: c’è già un nuovo record per LeBron

NBA

In attesa di iniziare quella che sarà la sua 23^ stagione NBA, LeBron James ha già stabilito un...

10 foto

Svelate le prime sfide della stagione 2025-26

NBA

All’inizio della nuova stagione NBA mancano ancora più di due mesi, ma intanto sono state rese...

17 foto

Le migliori coppie della stagione 2025-26

NBA

Per come funziona la NBA dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, costruire una...

21 foto

Detroit rinforza gli esterni con Javonte Green

NBA

Detroit rinforza il suo reparto esterni con Javonte Green, nell'ultima stagione a Cleveland....

149 foto

Flagg sarà un fenomeno? Le previsioni di ‘ESPN’

NBA

È stato scelto in cima all’ultimo Draft e sul suo impatto in NBA le aspettative sono altissime,...

8 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...