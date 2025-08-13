In attesa di iniziare quella che sarà la sua 23^ stagione NBA, LeBron James ha già stabilito un nuovo record ancora prima di mettere piede in campo. I suoi Lakers, infatti, affronteranno Golden State nella giornata d’apertura della regular season 2022-23. Per il super veterano si tratta della 22^ opening night nella sua carriera da professionista e dal 2004 ogni annata inizia con lui come protagonista