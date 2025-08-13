L’estate, in casa Bucks, è stata a dir poco movimentata, con il clamoroso taglio di Damian Lillard e la firma di Myles Turner, reduce dalle Finals giocate con Indiana. I tanti cambiamenti apportati al roster, però, non hanno fatto che rafforzare la convinzione di Bobby Portis, tra i veterani in squadra dal 2020, che crede in Milwaukee come candidata al titolo e vede negli infortuni l’unico possibile ostacolo

Del roster con cui i Bucks vincevano il secondo titolo della loro storia nel 2021 , a quattro anni di distanza rimangono tre giocatori : Giannis Antetokounmpo , totem attorno a cui gira il presente e il futuro della franchigia, Pat Connaughton , da diverse settimane sul mercato e dato da molti in partenza, e Bobby Portis . E proprio l’ ex Chicago e Washington in tutti questi anni ha in qualche modo rappresentato l’anima dello spogliatoio di Milwaukee , nel bene e nel male. Ora, in procinto di iniziare la sua sesta stagione in Wisconsin, Portis dimostra una fiducia nei destini della squadra poco condivisa dagli addetti ai lavori .

Portis, Giannis, gli infortuni e il titolo 2026

Parlando con ‘ESPN’, Portis si è prima di tutto espresso sulle voci che vorrebbero Antetokounmpo indeciso se restare o meno a Milwaukee: “Io e Giannis parliamo ogni giorno, è il mio compagno del cuore e tutto ciò che posso dire è che ha i Bucks nel sangue”. E con il greco in squadra, secondo Portis, i Bucks possono tornare su quella vetta raggiunta dopo la vittoria alle Finals contro Phoenix. “Cos’ha in meno questa squadra rispetto a quella del 2021? Non possiamo ripetere quell’impresa? L’unica cosa che può impedircelo sono gli infortuni”.