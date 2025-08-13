Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, i Blazers cambiano proprietà: la franchigia venduta per oltre 4 miliardi di dollari

NBA

La messa in vendita risale allo scorso maggio e ora i Blazers sembrano aver trovato una nuova proprietà. Come riportato da ‘Sportico’ e ‘ESPN’, infatti, un gruppo di investitori capeggiato da Tom Dundon, già proprietario dei Carolina Hurricanes in NHL, avrebbe acquistato la franchigia dagli eredi di Paul G. Allen per una cifra di poco superiore ai 4 miliardi di dollari. La nuova proprietà, poi, avrebbe già fatto sapere di non voler portar via la squadra da Portland

Le trattative, sempre tenute sottotraccia, pare siano iniziate lo scorso maggio, quando Jody Allen, sorella dell’ex proprietario dei Blazers Paul G. Allen morto nel 2018 e a capo della struttura della franchigia, aveva reso pubblica la volontà di vendere. E ad aggiudicarsi l’acquisto di una delle franchigie con più storia di tutta la NBA sarebbe, stando a quanto riportato da ‘Sportico’ e quindi da ‘ESPN’, un gruppo di imprenditori capeggiato da Tom Dundongià proprietario in NHL dei Carolina Hurricanes. La cifra complessiva dell’acquisizione sarebbe di poco superiore ai 4 miliardi di dollari e la nuova proprietà avrebbe già espresso la volontà di non far traslocare i Blazers da Portland, smentendo così alcune voci circolate in proposito nelle scorse settimane. La franchigia, che Allen aveva acquistato nel 1988 per 70 milioni di dollari, cambia quindi proprietà ma non città, con buona pace dei tanti tifosi di una delle piazze più calde e appassionate di tutto il basket americano. 

NBA: Altre Notizie

Portland: la franchigia ceduta per 4 miliardi

NBA

La messa in vendita risale allo scorso maggio e ora i Blazers sembrano aver trovato una nuova...

Topic: "L’infortunio mi ha insegnato molto"

NBA

Al Draft del 2024, i Thunder spendevano per lui la 12^ chiamata assoluta nonostante l’infortunio...

Portis crede ai Bucks: "Da titolo senza infortuni"

NBA

L’estate, in casa Bucks, è stata a dir poco movimentata, con il clamoroso taglio di Damian...

Cuban rivela: "Nel 2007 Kobe a Dallas, era fatta"

NBA

Ospite del podcast di Shaquille O’Neal, l’ex proprietario dei Mavs Mark Cuban ha rivelato un...

LeBron e Davis: il messaggio social è un indizio?

NBA

Che tra LeBron James e Anthony Davis, compagni di squadra per oltre cinque anni ai Lakers e...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS