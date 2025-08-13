La messa in vendita risale allo scorso maggio e ora i Blazers sembrano aver trovato una nuova proprietà. Come riportato da ‘Sportico’ e ‘ESPN’, infatti, un gruppo di investitori capeggiato da Tom Dundon, già proprietario dei Carolina Hurricanes in NHL, avrebbe acquistato la franchigia dagli eredi di Paul G. Allen per una cifra di poco superiore ai 4 miliardi di dollari. La nuova proprietà, poi, avrebbe già fatto sapere di non voler portar via la squadra da Portland

Le trattative, sempre tenute sottotraccia, pare siano iniziate lo scorso maggio, quando Jody Allen, sorella dell’ex proprietario dei Blazers Paul G. Allen morto nel 2018 e a capo della struttura della franchigia, aveva reso pubblica la volontà di vendere. E ad aggiudicarsi l’acquisto di una delle franchigie con più storia di tutta la NBA sarebbe, stando a quanto riportato da ‘Sportico’ e quindi da ‘ESPN’, un gruppo di imprenditori capeggiato da Tom Dundon, già proprietario in NHL dei Carolina Hurricanes. La cifra complessiva dell’acquisizione sarebbe di poco superiore ai 4 miliardi di dollari e la nuova proprietà avrebbe già espresso la volontà di non far traslocare i Blazers da Portland, smentendo così alcune voci circolate in proposito nelle scorse settimane. La franchigia, che Allen aveva acquistato nel 1988 per 70 milioni di dollari, cambia quindi proprietà ma non città, con buona pace dei tanti tifosi di una delle piazze più calde e appassionate di tutto il basket americano.