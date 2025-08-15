Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Jackson Jr. cambia e passa dal 13 all’8: "Un numero importante per la mia famiglia"

NBA

Da sette stagioni a Memphis, Jaren Jackson Jr. ha sempre giocato con il numero 13, vincendo anche un premio di difensore dell’anno e venendo convocato due volte all’All-Star Game. Dal prossimo ottobre, però, il lungo dei Grizzlies, reduce dal ricco prolungamento del suo contratto, passerà all’8, un numero che per la sua famiglia ha un significato importante

L’estate di Jaren Jackson Jr., arrivata dopo una stagione tutt’altro che esaltante con Memphis, ha portato diverse novità. Prima, lo scorso 30 giugno, ovvero il primo giorno possibile stando alle previsioni del contratto collettivo in vigore, era arrivato il prolungamento quinquennale dell’accordo con i Grizzlies per un totale di 240 milioni di dollari. La franchigia, con una mossa attesa ma comunque non scontata, ne riconosceva così lo status, solidificato dalla seconda convocazione all’All-Star Game conquistata il febbraio precedente e da una stagione chiusa a 22.2 punti e 5.6 rimbalzi di media a partita. E poi, è notizia recente, Jackson Jr. ha deciso di dare una svolta per molti versi inaspettata.

Dal 13 all’8, per la famiglia

Nelle sue sette stagioni in NBA, tutte trascorse a MemphisJackson Jr. aveva sempre indossato la canotta numero 13, mentre in precedenza, nella breve esperienza al college con Michigan State, aveva scelto il e all’high school era transitato prima dal 32 e quindi dall’1. Dalla prossima stagione, invece, il lungo dei Grizzlies passerà all’8. Un numero che, ha confessato il diretto interessato a ‘NBC’, “Ha un significato molto personale per me e per la mia famiglia”". Jackson Jr. ha quindi preferito tenere per sé ulteriori dettagli sul significato ricoperto dall’8, anche se ha sottolineato che “Significa tendere all’infinito, mi sembrava una fonte da cui trarre energia”. 

