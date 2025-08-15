Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, i Lakers celebrano Riley: la statua a lui dedicata verrà svelata il prossimo febbraio

NBA

La notizia era nell’aria da diverso tempo e ora è ufficiale: i Lakers dedicheranno una statua a Pat Riley, indimenticato coach della squadra dello Showtime che negli anni ’80 ha vissuto trionfi indimenticabili, fuori dalla Crypto.com Arena. E per inaugurare il nuovo monumento, che andrà ad aggiungersi a quelli delle altre leggende gialloviola, hanno scelto la sfida casalinga del prossimo 22 febbraio contro i Celtics, ovvero i loro rivali per antonomasia 

La lista è lunga e comprende Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O’Neal e Chick Hearn, tutti nomi che hanno scritto la storia dei Los Angeles Lakers e a cui la franchigia ha dedicato una statua fuori dalla Cryptyo.com Arena. Una lista a cui tra qualche mese si aggiungerà un altro nome, perché a fare il suo ingresso nell’esclusivo club di cui sopra sarà Pat Riley. Ex giocatore e campione NBA in gialloviola nella stagione 1971-72Riley si è guadagnato un simile onore guidando l’indimenticabile squadra dello ‘Showtime’ a quattro indimenticabili titoli tra il 1982 e il 1988. E per onorare al meglio la sua figura i Lakers hanno scelto una partita che non è mai stata e mai sarà come le altre.

Riley e l’appuntamento con i rivali di sempre

Nel frattempo, Riley ha allenato New York e Miami, diventando poi dirigente massimo degli Heat, dove tra panchina e scrivania ha vinto altri tre titoli. Il suo posto nell’immaginario comune di tifosi e appassionati, però, rimane inevitabilmente legato a quei Lakers degli anni ’80 con Johnson e Jabbar come uomini simbolo e con un avversario storico contro cui battagliare per l’anello. Non è un caso, infatti, che per inaugurare il monumento dedicato a Riley i Lakers abbiano scelto la data del 22 febbraio 2026, quando a Los Angeles arriveranno i Celtics. E, in attesa di definire chi parteciperà alla cerimonia, c’è già da scommettere che sarà una serata indimenticabile per Riley e per tutti i tifosi gialloviola. 

Approfondimento

Cuban rivela: "Nel 2007 Kobe a Dallas, era fatta"

NBA: Altre Notizie

Lee: "Chalamet? Il tifoso Knicks numero 1 sono io"

NBA

Ospite del podcast di Bill Simmons per presentare il suo nuovo film, Spike Lee ha parlato della...

Irving: "Giocare con LeBron è stato difficile"

NBA

A otto anni di distanza dal suo addio ai Cavs, arrivato nell’estate del 2017 a seguito di sua...

Lakers: arriva la statua dedicata a Pat Riley

NBA

La notizia era nell’aria da diverso tempo e ora è ufficiale: i Lakers dedicheranno una statua a...

Porzingis: "Dopo il basket mi darò alle MMA"

NBA

Passato da Boston ad Atlanta qualche settimana fa, Kristaps Porzingis si sta preparando a un...

Kerr ammette: "Curry ha salvato la mia panchina"

NBA

Quella che si aprirà il prossimo 21 ottobre sarà la dodicesima stagione di Steve Kerr sulla...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS