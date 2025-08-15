La notizia era nell’aria da diverso tempo e ora è ufficiale: i Lakers dedicheranno una statua a Pat Riley, indimenticato coach della squadra dello Showtime che negli anni ’80 ha vissuto trionfi indimenticabili, fuori dalla Crypto.com Arena. E per inaugurare il nuovo monumento, che andrà ad aggiungersi a quelli delle altre leggende gialloviola, hanno scelto la sfida casalinga del prossimo 22 febbraio contro i Celtics, ovvero i loro rivali per antonomasia

La lista è lunga e comprende Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O’Neal e Chick Hearn, tutti nomi che hanno scritto la storia dei Los Angeles Lakers e a cui la franchigia ha dedicato una statua fuori dalla Cryptyo.com Arena. Una lista a cui tra qualche mese si aggiungerà un altro nome, perché a fare il suo ingresso nell’esclusivo club di cui sopra sarà Pat Riley. Ex giocatore e campione NBA in gialloviola nella stagione 1971-72, Riley si è guadagnato un simile onore guidando l’indimenticabile squadra dello ‘Showtime’ a quattro indimenticabili titoli tra il 1982 e il 1988. E per onorare al meglio la sua figura i Lakers hanno scelto una partita che non è mai stata e mai sarà come le altre.