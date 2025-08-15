Il mercato estivo della NBA ha regalato come sempre colpi sensazionali, ma le firme dei free agent liberi da contratto sono state davvero poche. La situazione potrebbe cambiare in modo radicale tra un anno, quando molte stelle, anche di primissima grandezza, rischiano di diventare free agent. Qualcuno di loro, nel frattempo, potrebbe firmare un’estensione con la squadra per cui giocano, altri avranno una player option da esercitare e ‘CBS’ ha provato a raccogliere i nomi più interessanti e a dividerli in categorie