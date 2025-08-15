NBA, da LeBron a Harden: chi potrebbe arrivare all’estate del 2026 da free agent
Il mercato estivo della NBA ha regalato come sempre colpi sensazionali, ma le firme dei free agent liberi da contratto sono state davvero poche. La situazione potrebbe cambiare in modo radicale tra un anno, quando molte stelle, anche di primissima grandezza, rischiano di diventare free agent. Qualcuno di loro, nel frattempo, potrebbe firmare un’estensione con la squadra per cui giocano, altri avranno una player option da esercitare e ‘CBS’ ha provato a raccogliere i nomi più interessanti e a dividerli in categorie
- LeBron James
- Al momento avrebbero la possibilità di presentarsi la prossima estate da free agent, ma è probabile che nei prossimi mesi le rispettive squadre li confermino anche per gli anni a venire
- I loro contratti sono in scadenza al termine della prossima stagione e nell’estate del 2026 siano liberi di scegliersi la squadra in cui giocare
- Il loro contratto scade al termine della prossima stagione, ma la player option presente nell’accordo gli consentirebbe di rimanere nella stessa squadra anche per quella successiva
- Anche nei loro contratti c’è un’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno, ma a esercitarla potranno essere le rispettive squadre