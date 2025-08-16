Esplora tutte le offerte Sky
NBA, come andrà la stagione? Squadra per squadra, il pronostico su vittorie e sconfitte

NBA fotogallery
60 foto

La NBA ha rivelato il calendario completo della regular season 2025-26 e ora, con il programma completo delle partite a disposizione, ‘Bleacher Report’ ha provato a pronosticare quante vittorie e quante sconfitte sapranno collezionare le squadre. E tra le previsioni c’è chi sale e chi scende rispetto alla scorsa stagione, con qualche intuibile conferma e molte possibili sorprese

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...