La NBA ha rivelato il calendario completo della regular season 2025-26 e ora, con il programma completo delle partite a disposizione, ‘Bleacher Report’ ha provato a pronosticare quante vittorie e quante sconfitte sapranno collezionare le squadre. E tra le previsioni c’è chi sale e chi scende rispetto alla scorsa stagione, con qualche intuibile conferma e molte possibili sorprese