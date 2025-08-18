La regular season NBA 2025-26 si avvicina e tra le varie previsioni e classifiche, arriva inevitabile anche quella dei giocatori più pagati. Per la prossima stagione, a primeggiare su tutti i colleghi sarà Steph Curry, mentre nella top-10, e addirittura dalla top-20 spiccano alcune assenze importanti. E in attesa che le giovani stelle vedano entrare in essere i ricchi prolungamenti firmati di recente, a dominare tra i ‘paperoni’ della lega sono ancora i veterani