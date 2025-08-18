NBA, i giocatori più pagati: primo Curry, in top-10 mancano Doncic e SGA. LA CLASSIFICA
La regular season NBA 2025-26 si avvicina e tra le varie previsioni e classifiche, arriva inevitabile anche quella dei giocatori più pagati. Per la prossima stagione, a primeggiare su tutti i colleghi sarà Steph Curry, mentre nella top-10, e addirittura dalla top-20 spiccano alcune assenze importanti. E in attesa che le giovani stelle vedano entrare in essere i ricchi prolungamenti firmati di recente, a dominare tra i ‘paperoni’ della lega sono ancora i veterani
- Stipendio per la stagione 2025-26: 46.3 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 46.3 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 46.3 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 46.3 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 46.3 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 47.5 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 50 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 51.6 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 52.6 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 53.1 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 53.1 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 53.1 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 54.7 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 55.2 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 55.2 milioni di dollari
- Stipendio per la stagione 2025-26: 59.6 milioni di dollari
- La loro assenza dalla top-10, e addirittura dalla top-20 salta subito all’occhio. Shai Gilgeous-Alexander, MVP in carica, e Luka Doncic, secondo molti il principale candidato a succedergli, non rientrano tra i più pagati della NBA nella prossima stagione. Per loro, però, si tratta solo di una questione di tempo, perché quando entreranno in vigore i ricchissimi prolungamenti firmati quest’estate con Thunder e Lakers l’ingresso tra i ‘paperoni’ NBA sarà praticamente garantito