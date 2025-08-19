Quella tra Lakers e Knicks è una delle grandi classiche della NBA e nella prossima stagione si arricchirà anche del confronto diretto tra le stelle delle due squadre, Luka Doncic e Jalen Brunson, ex compagni a Dallas e forti candidati al premio di MVP. L’attesa per il primo incontro tra le due squadre in regular season, programmato per il 1° febbraio del 2026 al Madison Square Garden, è tale da aver già fatto schizzare il prezzo per un biglietto a cifre davvero importanti

Nel confronto tra Lakers e Knicks, tra Los Angeles e New York, è racchiusa una fetta importante della storia della NBA. Le due squadre, d’altronde, hanno alle spalle un percorso lunghissimo e, ancora oggi, sono tra le più tifate, anche al di fuori degli Stati Uniti. Normale, quindi, che ogni incontro tra le due storiche rivali generi un’attesa importante. A maggior ragione perché il calendario NBA prevede due soli incroci in regular season con una possibile, nuova collisione solo alle Finals, dove la supersfida manca però addirittura dal 1973. Se da una parte c’è Luka Doncic e dall’altra Jalen Brunson, poi, ogni confronto diretto diventa imperdibile. E il botteghino, con sei mesi di anticipo, lo conferma.