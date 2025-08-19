Esplora tutte le offerte Sky
NBA, Doncic contro Brunson al Madison Square Garden? Biglietti già oltre i 1.000 dollari

Quella tra Lakers e Knicks è una delle grandi classiche della NBA e nella prossima stagione si arricchirà anche del confronto diretto tra le stelle delle due squadre, Luka Doncic e Jalen Brunson, ex compagni a Dallas e forti candidati al premio di MVP. L’attesa per il primo incontro tra le due squadre in regular season, programmato per il 1° febbraio del 2026 al Madison Square Garden, è tale da aver già fatto schizzare il prezzo per un biglietto a cifre davvero importanti

Nel confronto tra Lakers e Knicks, tra Los Angeles e New York, è racchiusa una fetta importante della storia della NBA. Le due squadre, d’altronde, hanno alle spalle un percorso lunghissimo e, ancora oggi, sono tra le più tifate, anche al di fuori degli Stati Uniti. Normale, quindi, che ogni incontro tra le due storiche rivali generi un’attesa importante. A maggior ragione perché il calendario NBA prevede due soli incroci in regular season con una possibile, nuova collisione solo alle Finals, dove la supersfida manca però addirittura dal 1973. Se da una parte c’è Luka Doncic e dall’altra Jalen Brunson, poi, ogni confronto diretto diventa imperdibile. E il botteghino, con sei mesi di anticipo, lo conferma.

Un classico al Madison Square Garden, ma a prezzi folli

Nella prossima stagione, il primo dei due scontri diretti tra Lakers e Knicks è in programma il 1°febbraio del 2026 a New York. Entrare al Madison Square Garden per vedere Doncic e Brunsoncandidati credibili al premio di MVP e ex compagni a Dallas, costerà però parecchio. Il biglietto più economicoattualmente in vendita si aggira attorno ai 474 dollari, mentre il prezzo medio per assistere alla classica NBA è al momento di 1.138 dollari. Al momento, per l’appunto, perché non è detto che da qui al prossimo febbraio le cifre, già più che importanti, non possano ulteriormente lievitare, soprattutto se le due squadre dovessero arrivare allo scontro diretto dopo una prima parte di stagione positiva. 

