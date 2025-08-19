L’ex Sonics e Magic, sedici stagioni in NBA, due volte All-Star e campione con Miami nel 2013, entra a far parte del coaching staff di San Antonio. Rashard Lewis, che con gli Spurs ha già agito da assistente in panchina durante la recente Summer League, si occuperà dello sviluppo dei giocatori e avrà il compito il nucleo di giovani talenti che caratterizza il roster nero-argento

Se c’è un ambito in cui Rashard Lewis, ex di Sonics, Magic, Wizards e Heat, può ben dire la sua è quello dello sviluppo e del miglioramento dei fondamentali e della capacità del singolo giocatore di incidere sulle prestazioni della squadra. Scelto alla 32^ posizione del Draft del 1998 e arrivato a Seattle senza grandi aspettative ad accompagnarlo, Lewis è stato in grado di lavorare su sé stesso, diventando uno dei primi modelli di lungo moderno in grado di essere pericoloso anche dal perimetro e quindi di costruirsi una solidissima carriera da professionista durata sedici stagioni, con il titolo vinto a Miami nel 2013 e le due convocazioni all’All-Star Game come apici. E, ora, nella sua nuova avventura a San Antonio, gli verrà chiesto di mettere a frutto proprio questa sua qualità nel saper migliorare, trasmettendola a giocatori di un’altra generazione.