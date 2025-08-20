Josh Giddey, arrivato a Chicago da Oklahoma City la scorsa estate, a due mesi dall’apertura del mercato rimane ancora restricted free agent. I Bulls, stando a rumors piuttosto credibili, avrebbero offerto al giocatore un accordo pluriennale da circa 20 milioni di dollari a stagione, ma Giddey punterebbe ad arrivare fino ai 30 milioni e la conclusione della trattativa non sembra quindi essere vicina

La certezza, dalle parti di Chicago, è una: i Bulls vorrebbero confermare Josh Giddey e farne uno dei punti fermi del loro futuro. L’australiano, arrivato nel giugno dello scorso anno come contropartita che ha portato Alex Caruso ai Thunder, nella sua prima stagione in Illinois pare aver convinto tutti, coaching staff e dirigenza, con i suoi 14.6 punti, 8.1 rimbalzi e 7.2 assist di media a partita e l’idea sarebbe quella di fargli vestire la maglia numero 3 ancora per diversi anni. Restricted free agent ormai da ormai quasi due mesi, Giddey, i suoi agenti e il front office dei Bulls non sembrano però aver ancora trovato l’accordo in grado di soddisfare entrambe le parti in causa.