Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, i migliori degli ultimi 25 anni? Tre quintetti leggendari e tanti esclusi eccellenti

NBA fotogallery
37 foto

Quello di provare a mettere insieme il quintetto dei migliori giocatori di sempre è un esercizio divertente con cui ogni appassionato si è cimentato almeno una volta. ‘CBS’ ha provato a restringere un po’ il campo, individuando chi negli ultimi 25 anni ha scritto la storia della NBA e quindi della pallacanestro mondiale. Ne sono usciti tre quintetti da favola, con le leggende che hanno reso indimenticabile l’ultimo quarto di secolo e diversi illustri esclusi

ALTRE FOTOGALLERY

I migliori giocatori degli ultimi 25 anni

NBA

Quello di provare a mettere insieme il quintetto dei migliori giocatori di sempre è un esercizio...

37 foto

Washington firma Labissiere, campione in G League

NBA

Washington mette sotto contratto Skal Labissiere, fresco campione in G League, e Alondes...

157 foto

I re degli highlights nella scorsa stagione

NBA

È possibile stabilire con un metodo quasi scientifico quale sia il giocatore NBA dal gioco più...

32 foto

I 10 giocatori più pagati: fuori Doncic e SGA

NBA

La regular season NBA 2025-26 si avvicina e tra le varie previsioni e classifiche, arriva...

21 foto

Jokic, Wemby e i migliori lunghi. LA CLASSIFICA

NBA

Nikola Jokic è senza grandi discussioni il miglior giocatore al mondo da diversi anni, Victor...

40 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...