NBA, i migliori degli ultimi 25 anni? Tre quintetti leggendari e tanti esclusi eccellenti
Quello di provare a mettere insieme il quintetto dei migliori giocatori di sempre è un esercizio divertente con cui ogni appassionato si è cimentato almeno una volta. ‘CBS’ ha provato a restringere un po’ il campo, individuando chi negli ultimi 25 anni ha scritto la storia della NBA e quindi della pallacanestro mondiale. Ne sono usciti tre quintetti da favola, con le leggende che hanno reso indimenticabile l’ultimo quarto di secolo e diversi illustri esclusi
- Difficile, anzi difficilissimo scegliere i cinque che potrebbero formare il miglior quintetto dell’ultimo quarto di secolo, ma questi giocatori sembrano avere un vantaggio netto sul resto della concorrenza
- Steph Curry
- Kobe Bryant
- LeBron James
- Tim Duncan
- Nicola Jokic
- Non sono intoccabili come i colleghi del primo quintetto, ma anche nel secondo trovano spazio solo autentiche leggende del gioco
- Chris Paul
- Dwyane Wade
- Giannis Antetokounmpo
- Kevin Durant
- Shaquille O’Neal
- Leggermente dietro ai primi dieci, i cinque protagonisti del terzo quintetto dell’ultimo secolo hanno comunque scritto la storia e sono già o saranno prima o poi introdotti nella Basketball Hall Of Fame di Springfield
- Steve Nash
- James Harden
- Kawhi Leonard
- Dirk Nowitzki
- Dwight Howard
- La selezione operata da ‘CBS’ è stata difficile, perché di talenti sui parquet della NBA nell’ultimo quarto di secolo se ne sono visti tantissimi. E qualcuno, inevitabilmente, è rimasto fuori
- Allen Iverson
- Ray Allen
- Damian Lillard
- Tony Parker
- Luka Doncic
- Chauncey Billups
- Russell Westbrook
- Jason Kidd
- Vince Carter
- Tracy McGrady
- Carmelo Anthony
- Jayson Tatum
- Paul Pierce
- Kevin Garnett
- Chris Bosh
- Anthony Davis
- Pau Gasol
- Joel Embiid