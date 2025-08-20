Quello di provare a mettere insieme il quintetto dei migliori giocatori di sempre è un esercizio divertente con cui ogni appassionato si è cimentato almeno una volta. ‘CBS’ ha provato a restringere un po’ il campo, individuando chi negli ultimi 25 anni ha scritto la storia della NBA e quindi della pallacanestro mondiale. Ne sono usciti tre quintetti da favola, con le leggende che hanno reso indimenticabile l’ultimo quarto di secolo e diversi illustri esclusi