Tra meno di una settimana prenderà il via la nuova edizione della massima competizione continentale e, come mai in precedenza, i parquet delle sfide di Eurobasket 2025 saranno affollati di stelle della NBA. ‘ESPN’ ha quindi provato a stilare una top-10 dei migliori talenti che vedremo darsi battaglia dal 27 agosto, per un torneo tutto da vivere sugli schermi di Sky Sport e NOW