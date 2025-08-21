Eurobasket, quali stelle domineranno il torneo? La top-10 di ‘ESPN’. LA CLASSIFICA
Tra meno di una settimana prenderà il via la nuova edizione della massima competizione continentale e, come mai in precedenza, i parquet delle sfide di Eurobasket 2025 saranno affollati di stelle della NBA. ‘ESPN’ ha quindi provato a stilare una top-10 dei migliori talenti che vedremo darsi battaglia dal 27 agosto, per un torneo tutto da vivere sugli schermi di Sky Sport e NOW
- 24 squadre, 4 nazioni a ospitare le partite prima della fase a gironi e poi a eliminazione diretta, tanti protagonisti attesi e, come da tradizione, qualche nome a sorpresa che potrebbe sovvertire i pronostici. La 42^ edizione del massimo torneo continentale è pronta a prendere il via il prossimo 27 agosto e sul campo non mancheranno le stelle che negli ultimi anni hanno dominato anche sull’altra sponda dell’Atlantico