Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

Eurobasket, quali stelle domineranno il torneo? La top-10 di ‘ESPN’. LA CLASSIFICA

NBA fotogallery
21 foto

Tra meno di una settimana prenderà il via la nuova edizione della massima competizione continentale e, come mai in precedenza, i parquet delle sfide di Eurobasket 2025 saranno affollati di stelle della NBA. ‘ESPN’ ha quindi provato a stilare una top-10 dei migliori talenti che vedremo darsi battaglia dal 27 agosto, per un torneo tutto da vivere sugli schermi di Sky Sport e NOW

ALTRE FOTOGALLERY

Eurobasket: i 10 giocatori migliori secondo ‘ESPN’

NBA

Tra meno di una settimana prenderà il via la nuova edizione della massima competizione...

21 foto

Il meglio degli ultimi 25 anni: giocatori e coach

NBA

Dopo aver messo in fila i tre quintetti con i migliori giocatori dell’ultimo quarto di secolo,...

28 foto

Flagg rookie dell’anno? Ecco chi potrebbe batterlo

NBA

È stato scelto alla primissima posizione dell’ultimo Draft, è considerato da molti come un...

15 foto

La ‘classe del 2010’: rimane solo Paul George

NBA

La notizia è di ieri: John Wall, prima scelta nel 2010, ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni....

11 foto

I migliori giocatori degli ultimi 25 anni

NBA

Quello di provare a mettere insieme il quintetto dei migliori giocatori di sempre è un esercizio...

37 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...