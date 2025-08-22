L’annuncio della decisione, più volte auspicata da tifosi e appassionati, di ritirare la maglia di Derrick Rose era arrivata all’inizio di quest’anno, e finalmente Chicago ha stabilito anche la data in cui celebrerà la sua ex stella. Il prossimo 24 gennaio, in occasione della gara interna contro Boston, la canotta numero 1 dei Bulls verrà innalzata verso il soffitto dello United Center per poi non essere più indossata da nessun altro

La fine dell’avventura in NBA di Derrick Rose era arrivata già da un anno , quando il giocatore, poco prima dell’avvio della scorsa stagione, aveva annunciato il suo ritiro dal basket . Un’avventura che per Rose era iniziata nel 2008 , quando lui, ragazzo nemmeno ventenne nato e cresciuto a Chicago , veniva s celto di Bulls con la primissima chiamata al Draft. Una chiamata che sapeva di primo capitolo di una storia già scritta , con la squadra, da vent’anni in attesa di una scossa per tornare a competere ai massimi livelli dopo l’addio di Michael Jordan , pronta a esaltare i suoi tanti tifosi sulle spalle di quello che, confermando alla grande le enormi aspettative che ne avevano accompagnato l’ingresso tra i professionisti, sarebbe diventato tre anni più tardi l’MVP più giovane nella storia della leg a. Una sequela lancinante di infortuni ha impedito che la carriera di Rose , e quindi la parabola dei Bulls , prendessero il volo, ma a Chicago non lo hanno mai dimenticato .

Rose e Chicago: un amore vero

Nell’arco della sua carriera, Rose ha poi vestito anche le maglie di Knicks, Cavs, Timberwolves, Pistons e Grizzlies, ritrovando solo per brevi tratti quella brillantezza ormai offuscata dai problemi fisici divenuti cronici. Il legame con la città natale, però, non si è mai davvero spezzato nemmeno dopo la trade che nel 2016 l’aveva portato a New York, e anche se da allora Rose non ha più vestito la maglia dei Bulls, il suo nome è sempre rimasto nel cuore dei tifosi della squadra. Già lo scorso 4 gennaio, infatti, per celebrarne il ritiro dal basket la franchigia aveva istituito il ‘Derrick Rose Day’, annunciando in quella occasione l’intenzione di ritirarne la maglia. Una promessa, quella dei Bulls, che prenderà corpo il prossimo 24 gennaio in occasione della gara interna contro i Celtics. Quella sera la canotta rossonera numero 1 salirà verso il tetto dello United Center e, a riprova dell’amore ancora solido della città per l’ex beniamino, la partita contro Boston sta già facendo registrare una richiesta di biglietti che ha inevitabilmente fatto schizzare in alto il prezzo medio da pagare per assistere in persona ad una serata che si preannuncia indimenticabile.