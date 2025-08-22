La leggenda degli Spurs, quattro volte campione con San Antonio, Tony Parker sembra aver deciso di dare una svolta alla sua carriera da ex giocatore. Ritiratosi nel 2019, il francese aveva fin qui ricoperto i ruoli di socio e quindi di presidente dell’ASVEL, ma in una intervista concessa a ‘L’Equipe’ ha confessato di volersi cimentare in panchina. Partendo dall’Europa, ma con la NBA nel mirino

L’ audacia a Tony Parker non è mai mancata, anzi, è stata un ingrediente essenziale nella ricetta che da giocatore l’ha portato a raggiungere risultati inimmaginabili a inizio carriera . Una carriera conclusa nel 2019 e proseguita nelle vesti di presidente dell’ASVEL dopo aver appeso canotta e pantaloncini al chiodo, ma che ora sembra essere arrivata a una svolta per certi versi clamorosa . In un’intervista concessa a ‘L’Equipe’, infatti, l’ex guardia degli Spurs ha confessato di voler diventare un allenatore e di aver già iniziato a lavorare su questo progetto .

Parker in panchina: orizzonte verso la NBA

Parker, infatti, avrebbe già avviato il percorso formativo e burocratico per ottenere quello che è il corrispettivo del patentino per potersi sedere in panchina. A dire il vero, Tony ha già iniziato a mettersi alla prova nel ruolo alla sua ‘Tony Parker Academy’, dove avrebbe condotto gli allenamenti di una squadra di under-15. Parker, però, come detto non è mai stato tipo da contenere le proprie ambizioni e a ‘L’Equipe’ ha dichiarato senza alcuna titubanza qual è il suo reale obiettivo: “Voglio allenare in NBA”.