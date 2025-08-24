NBA, tra mercato e Draft: un innesto che può risultare decisivo per ogni squadra
Qualcuno ha fatto il colpo firmando un free agent di grande valore, qualcun altro si è portato a casa il giocatore che voleva attraverso una trade e qualcun altro ancora ha provato a rinforzare il roster passando per il Draft oppure spera di recuperare un infortunato importante. Squadra per squadra, ecco l’innesto che secondo NBA.com potrebbe risultare decisivo nella prossima stagione
- Nickeil Alexander-Walker e Kristaps Porzingis
- Anfernee Simons
- Michael Porter Jr.
- Kon Knueppel
- Noa Essengue
- Lonzo Ball
- Cooper Flagg
- Jonas Valanciunas
- Duncan Robinson
- Nessuno (gli Warriors non hanno ancora effettuato un movimento di mercato in estate)
- Kevin Durant
- Jay Huff
- Chris Paul
- Deandre Ayton
- Kentavious Caldwell-Pope e Ty Jerome
- Norman Powell
- Myles Turner
- Joan Beringer
- Jordan Poole
- Jordan Clarkson
- Nikola Topic
- Desmond Bane
- VJ Edgecombe
- Jalen Green
- Jrue Holiday
- Nique Clifford
- Dylan Harper
- Collin Murray-Boyles
- Ace Bailey
- CJ McCollum e Tre Johnson