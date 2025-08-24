Esplora tutte le offerte Sky
NBA, tra mercato e Draft: un innesto che può risultare decisivo per ogni squadra

NBA fotogallery
30 foto

Qualcuno ha fatto il colpo firmando un free agent di grande valore, qualcun altro si è portato a casa il giocatore che voleva attraverso una trade e qualcun altro ancora ha provato a rinforzare il roster passando per il Draft oppure spera di recuperare un infortunato importante. Squadra per squadra, ecco l’innesto che secondo NBA.com potrebbe risultare decisivo nella prossima stagione

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...