Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Please select your default edition
Your default site has been set

NBA, Blake Griffin guarda avanti: "Le Finals 2026? Ci saranno Denver e New York"

NBA

L’ex Clippers e Celtics, in attesa di iniziare la sua prima esperienza di commentatore e opinionista nella prossima stagione, si lancia già in un pronostico alquanto azzardato. Secondo Blake Griffin, ospite del podcast di Candace Parker, a sua volta giocatrice passata ormai da tempo a commentare sia la NBA che la WNBA, a giocarsi il titolo nel giugno del prossimo anno saranno Nikola Jokic e Jalen Brunson

Una finale mai vista prima e sotto tanti, tantissimi punti di vista affascinante come poche altre. Blaker Griffin, che dopo aver chiuso la sua lunga carriera in NBA poco più di un anno fa si prepara alla sua prima esperienza da opinionista e commentatore televisivo, si immagina così l’atto conclusivo della prossima stagione. Ospite del podcast di Candace Parker, a sua volta ex stella della WNBA diventata personaggio televisivo ormai da tempo, l’ex Clippers e Celtics non si è affatto tirato indietro quando gli è stato chiesto di lanciarsi in una previsione a proposito delle Finals. E la sua risposta non è stata affatto scontata.

Il pronostico di Griffin

Un po’ come faceva sul campo, soprattutto nella prima parte della sua carriera, Griffin è volato alto anche nel suo pronostico, immaginando una finale che avrebbe tanti spunti e tanta attenzione mediatica nel caso in cui dovesse davvero realizzarsi. “Penso che Denver sia migliorata tantissimo durante l’estate” ha premesso Griffin, “e considerato che già l’anno scorso ha portato i Thunder campioni a gara-7, credo che in finale a Ovest in finale ci andranno Nikola Jokic e compagni”. E per quanto riguarda la Eastern ConferenceGriffin vede solo due squadre candidate: “Dico Cleveland e New York, ma vado con i Knicksperché penso che abbiano imparato dagli errori commessi nella scorsa stagione e che abbiano fatto gli aggiustamenti che servivano”.

Approfondimento

Chi ha vinto il mercato estivo? LA CLASSIFICA

NBA: Altre Notizie

Griffin: "Le Finals 2026? Tra Denver e New York"

NBA

L’ex Clippers e Celtics, in attesa di iniziare la sua prima esperienza di commentatore e...

Nowitzki: "Eurobasket? Punto sulla mia Germania"

NBA

A quattro giorni dall’avvio del torneo continentale, la FIBA ha chiesto a tanti ex campioni un...

Kobe: arriva un biopic ambientato al Draft 1996

NBA

I progetti cinematografici che ruotano attorno alla figura di Kobe Bryant sono diversi e hanno...

Warriors: l’interesse per LeBron era ed è reale

NBA

I rumors di una possibile, clamorosa trade tra Lakers e Warriors con al centro LeBron James...

Beasley prosciolto dall’accusa di scommesse

NBA

Il caso riguardava la stagione 2023-24 e aveva al centro una serie di puntate anomale su partite...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS