L’ex Clippers e Celtics, in attesa di iniziare la sua prima esperienza di commentatore e opinionista nella prossima stagione, si lancia già in un pronostico alquanto azzardato. Secondo Blake Griffin, ospite del podcast di Candace Parker, a sua volta giocatrice passata ormai da tempo a commentare sia la NBA che la WNBA, a giocarsi il titolo nel giugno del prossimo anno saranno Nikola Jokic e Jalen Brunson
Una finale mai vista prima e sotto tanti, tantissimi punti di vista affascinante come poche altre. Blaker Griffin, che dopo aver chiuso la sua lunga carriera in NBA poco più di un anno fa si prepara alla sua prima esperienza da opinionista e commentatore televisivo, si immagina così l’atto conclusivo della prossima stagione. Ospite del podcast di Candace Parker, a sua volta ex stella della WNBA diventata personaggio televisivo ormai da tempo, l’ex Clippers e Celtics non si è affatto tirato indietro quando gli è stato chiesto di lanciarsi in una previsione a proposito delle Finals. E la sua risposta non è stata affatto scontata.
Il pronostico di Griffin
Un po’ come faceva sul campo, soprattutto nella prima parte della sua carriera, Griffin è volato alto anche nel suo pronostico, immaginando una finale che avrebbe tanti spunti e tanta attenzione mediatica nel caso in cui dovesse davvero realizzarsi. “Penso che Denver sia migliorata tantissimo durante l’estate” ha premesso Griffin, “e considerato che già l’anno scorso ha portato i Thunder campioni a gara-7, credo che in finale a Ovest in finale ci andranno Nikola Jokic e compagni”. E per quanto riguarda la Eastern Conference, Griffin vede solo due squadre candidate: “Dico Cleveland e New York, ma vado con i Knicksperché penso che abbiano imparato dagli errori commessi nella scorsa stagione e che abbiano fatto gli aggiustamenti che servivano”.