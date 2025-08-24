L’ex Clippers e Celtics, in attesa di iniziare la sua prima esperienza di commentatore e opinionista nella prossima stagione, si lancia già in un pronostico alquanto azzardato. Secondo Blake Griffin, ospite del podcast di Candace Parker, a sua volta giocatrice passata ormai da tempo a commentare sia la NBA che la WNBA, a giocarsi il titolo nel giugno del prossimo anno saranno Nikola Jokic e Jalen Brunson

Una finale mai vista prima e sotto tanti, tantissimi punti di vista affascinante come poche altre. Blaker Griffin , che dopo aver chiuso la sua lunga carriera in NBA poco più di un anno fa si prepara alla sua prima esperienza da opinionista e commentatore televisivo , si immagina così l’atto conclusivo della prossima stagione. Ospite del podcast di Candace Parker , a sua volta ex stella della WNBA diventata personaggio televisivo ormai da tempo, l’ex Clippers e Celtics non si è affatto tirato indietro quando gli è stato chiesto di lanciarsi in una previsione a proposito delle Finals . E la sua risposta non è stata affatto scontata.

Il pronostico di Griffin

Un po’ come faceva sul campo, soprattutto nella prima parte della sua carriera, Griffin è volato alto anche nel suo pronostico, immaginando una finale che avrebbe tanti spunti e tanta attenzione mediatica nel caso in cui dovesse davvero realizzarsi. “Penso che Denver sia migliorata tantissimo durante l’estate” ha premesso Griffin, “e considerato che già l’anno scorso ha portato i Thunder campioni a gara-7, credo che in finale a Ovest in finale ci andranno Nikola Jokic e compagni”. E per quanto riguarda la Eastern Conference, Griffin vede solo due squadre candidate: “Dico Cleveland e New York, ma vado con i Knicksperché penso che abbiano imparato dagli errori commessi nella scorsa stagione e che abbiano fatto gli aggiustamenti che servivano”.