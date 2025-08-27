Non parte bene la nuova stagione di Max Strus: la guardia dei Cleveland Cavs, infatti, è finito sotto i ferri per riparare una frattura al quinto metatarso del suo piede sinistro (la cosiddetta frattura di Jones) e dovrà restare lontano dai campi per almeno 3-4 mesi, saltando così almeno il primo mese di stagione regolare (e probabilmente qualcosa di più). Strus si è procurato l'infortunio durante un recente allenamento prestagionale, proprio come era successo anche l'anno scorso, quando a fargli saltare il via del campionato era stata una distorsione alla caviglia destra. Arrivato in Ohio due stagioni fa e titolare di un contratto da 4 anni per 63 milioni di dollari, l'ex giocatore dei Miami Heat è stato un titolare in 107 delle 120 gare disputate con la maglia dei Cavs e ha chiuso la scorsa stagione sotto i 10 punti di media (con più di 4 rimbalzi e 3 assist) tirando oltre il 38% da tre.