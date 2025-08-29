Doncic subito top scorer, ma la Slovenia va ko

Al suo esordio a Eurobasket 2025, Luka Doncic ha chiuso come miglior realizzatore della prima giornata di gare, chiudendo a quota 34 punti e 9 assist con 7/14 dal campo e 17/18 ai liberi. Il suo sforzo però non è stato accompagnato da quello dei compagni di squadra, che non sono andati oltre i 17 punti di Edo Muric e i 15 di Gregor Hrovat, faticando tantissimo a contenere l’attacco della Polonia guidato dallo scatenato Jordan Loyd (32 punti)

Luka Doncic era atteso alla sua "prima" partita ufficiale con il nuovo corpo, frutto dei rigorosi allenamenti tenuti in questa estate. La buona notizia per i tifosi dei Los Angeles Lakers è che lo sloveno è sembrato subito in grande forma: è lui infatti il top scorer della prima giornata di partite di Eurobasket, fermando il tassametro a quota 34 punti con 4 rimbalzi e 9 assist in 36 minuti di gioco, meglio di chiunque altro nella competizione europea finora. Per lui si tratta anche del suo record personale a Eurobasket, visto che in passato (pur avendo vinto il trofeo nel 2017) non era mai andato oltre quota 25 punti e 5 assist, tirando 7/14 dal campo (4/5 da due e 3/9 da tre punti) e soprattutto vivendo alla linea dei tiri liberi, chiudendo con 17/18 a cronometro fermo. Il suo sforzo però non è stato adeguatamente seguito dai compagni di squadra: Edo Muric (17) e Gregor Horvat (15) sono gli unici altri due giocatori in doppia cifra, pagando la serata non positiva di Klemen Prepelic (3/10 al tiro) ma soprattutto una difesa che non è riuscita a contenere la Polonia. Il secondo miglior realizzatore di tutti gli europei è stato infatti Jordan Loyd, che ne ha messi 32 per la Polonia con uno spettacolare 7/8 da tre punti seguito dai 23 di Mateus Ponitka e i 15 di Andrzej Pluta, in una serata da 14/26 dall’arco di squadra. La prossima sfida per la Slovenia sarà subito tostissima, andando ad affrontare i talenti della Francia (sabato alle 17 in diretta su Sky Sport Basket).