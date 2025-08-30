NBA, chi deluderà e chi invece andrà oltre i pronostici? Le dieci squadre scelte da ‘ESPN’
Qualche giorno fa ‘ESPN’ ha pubblicato i risultati del sondaggio effettuato tra le sue firme di esperti, chiamati a prevedere il record con cui ogni squadra chiuderà la prossima regular season. Cinque squadre, però, potrebbero addirittura fare meglio di quanto previsto, mentre per altre cinque ci sarebbe il forte rischio di non raggiungere il numero di vittorie ipotizzato
- Per loro ‘ESPN’ ha previsto una stagione positiva, ma queste squadre potrebbero andare addirittura oltre le aspettative
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 64-18
- Il rischio, per il resto della NBA, è che i Thunder della prossima stagione assomiglino agli Warriors del 2015-16, che dopo aver vinto il titolo, sull’onda dell’entusiasmo hanno stabilito il record di vittorie di ogni tempo in regular season
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 50-32
- I Clippers nella prossima stagione avranno forse il roster più profondo di tutta la NBA, con tanti veterani dal rendimento garantito che potrebbero avvantaggiarsi di minutaggi e utilizzi più contenuti rispetto al passato, facendo così lievitare le prestazioni complessive della squadra
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 48-34
- L’infortunio occorso a Steph Curry all’inizio della serie poi persa contro Minnesota ha di fatto impedito agli Warriors nella loro nuova versione con Jimmy Butler di mettere in mostra tutto il potenziale della squadra, e con l’ex Heat a roster già dall’inizio della prossima stagione Golden State potrebbe rivelarsi assai più pericolosa del previsto
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 39-43
- Che di fronte agli Heat si stagli la sagoma di una delle più classiche stagioni di transizione è opinione comune, ma la relativa debolezza della Eastern Conference, la presenza di Erik Spoelstra in panchina e un roster che forse è meglio di quanto sembri potrebbero spingere Miami a infilare un’altra annata con record positivo
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 33-49
- Il talento, a Toronto, non manca, e se i Raptors riuscissero a trovare gli equilibri tattici giusti in modo da far convivere in modo fruttuoso i vari Scottie Barnes, Brandon Ingram e RJ Barrett, magari affiancati da un Immanuel Quickley finalmente libero da problemi fisici, la scalata almeno verso la zona play-in a Est potrebbe non essere affatto impossibile
- C’è fiducia nei confronti di queste squadre, ma alcuni punti deboli potrebbero renderne meno positiva del previsto la stagione
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 51-31
- Reduci da due finali di Conference consecutive, i Timberwolves vengono quasi d’obbligo pronosticati nelle zone alte della classifica dell’Ovest anche per la prossima stagione, ma le incognite, a partire dal vuoto sostanziale nel ruolo di playmaker, potrebbero rivelarsi molto più pesanti di quanto prevedibile al momento
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 47-35
- Il balzo compiuto dai Pistons nella scorsa stagione, passati dal collezionare record statistici negativi al diventare a tutti gli effetti una squadra da playoff, è stato davvero impressionante, ma Cade Cunningham e soci potrebbero ora andare incontro ad un’annata di aggiustamento e ricalibrazione delle aspettative forse meno semplice del previsto
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 44-38
- Il roster dei Mavericks è forse uno dei meno equilibrati di tutta la NBA, con un affollamento eccessivo nel frontcourt e un reparto guardie che, complice anche l’infortunio che dovrebbe tenere fermo per tutta la prossima stagione Kyrie Irving, non sembra attrezzato per competere in una Western Conference assai agguerrita
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 44-38
- La sensazione è che agli Spurs possa servire ancora una stagione per definire le gerarchie di squadra attorno a Victor Wembanyama, e nel mix di giovani talenti e veterani assemblato a San Antonio andrà giocoforza fatto un lavoro di cernita che potrebbe portare un po’ di instabilità e quindi costare qualche vittoria in regular season
- Il record pronosticato dagli esperti di ‘ESPN’ per la stagione 2025-26: 39-43
- In estate a Portland hanno puntato tutto sull’esperienza, con il ritorno di Damian Lillard, che però potrebbe non giocare per un altro anno, e di Jrue Holiday a puntellare una squadra che sulla carta dovrebbe fare un salto in avanti, ma che all’atto pratico potrebbe patire il peso di un progetto tattico complessivo ancora non chiaro