NBA, chi deluderà e chi invece andrà oltre i pronostici? Le dieci squadre scelte da ‘ESPN’

Qualche giorno fa ‘ESPN’ ha pubblicato i risultati del sondaggio effettuato tra le sue firme di esperti, chiamati a prevedere il record con cui ogni squadra chiuderà la prossima regular season. Cinque squadre, però, potrebbero addirittura fare meglio di quanto previsto, mentre per altre cinque ci sarebbe il forte rischio di non raggiungere il numero di vittorie ipotizzato

Chi può deludere e chi andare oltre i pronostici

I 100 migliori giocatori di NBA 2K26: i ratings

I nomi che possono riaccendere il mercato

Il Mount Rushmore di ogni squadra dal 2000 a oggi

La Top 25 degli ultimi 25 anni, dal 2000 a oggi

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...