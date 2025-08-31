Arrivata a Eurobasket 2025 con il ruolo di grande favorita, fin qui la Serbia non ha affatto deluso le attese. Dopo aver spazzato via Estonia e Portogallo, ieri è arrivata la vittoria sui padroni di casa della Lettonia, che ha permesso di conquistare con largo anticipo il passaggio del turno. E anche ieri il trascinatore dei serbi è stato un Nikola Jokic da 39 punti e 10 rimbalzi. La stella dei Nuggets è stata fin qui protagonista di un torneo quasi perfetto, e non sembra nemmeno aver innestato le marce alte

Le cifre fin qui dicono di 24.3 punti, 10 rimbalzi e 4.7 assist a partita, medie più che normali quando in ballo c’è il nome di Nikola Jokic. Sulle spalle del suo leader, poi, la Serbia ha ottenuto tre vittorie in tre partite che hanno sancito con parecchio anticipo il passaggio del turno e ribadito il ruolo di grande favorita a Eurobasket 2025 per la nazionale allenata da Svetislav Pesic. Eppure, Jokic ha fin qui dato l’impressione di ingranare le marce alte solo quando strettamente necessario. Come avvenuto ieri contro la Lettoniapadrona di casa, quando i serbi hanno dovuto sudare fino in fondo il successo finale per 84-80. Dopo aver dominato contro Estonia e Portogallo, insomma, per la Serbia è arrivato il primo test davvero significativo e Jokic ha puntualmente risposto all’appello.