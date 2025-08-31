Dopo aver segnato 34 punti nel debutto con sconfitta contro la Polonia, ieri Luka Doncic ne ha messi 39, ma la sua Slovenia ha comunque perso contro i vicecampioni olimpici della Francia. Ora la stella dei Lakers è chiamata ad un’altra grande prova contro il Belgio nella partita in programma oggi e che diventa quasi già uno spareggio con in palio il passaggio agli ottavi nel gruppo D e sullo sfondo lo spettro di un’eliminazione che per Doncic e compagni sarebbe clamorosa

Alla fine è arrivata una tripla doppia sfiorata, con 39 punti, 9 assist e 8 rimbalzi ed è arrivato anche il traguardo dei 1.000 punti segnati con la maglia della nazionale, ma la serata di Luka Doncic è stata ancora una volta amara. Dopo la sconfitta all’esordio a Eurobasket, quando contro la Polonia non erano bastati i 34 punti della stella dei Lakers per strappare la vittoria, la Slovenia ha infatti perso anche il confronto con la Francia, trascinata dal protagonista a sorpresa Sylvain Francisco, autore di 32 punti e praticamente di tutti i canestri che nel 4° quarto hanno consentito ai vicecampioni olimpici di mettere le mani sulla partita. E se con la vittoria di ieri la Francia ha di fatto ipotecato il passaggio agli ottavi di finale, per la Slovenia la situazione nel gruppo D comincia a farsi piuttosto complicata.