Dopo aver segnato 34 punti nel debutto con sconfitta contro la Polonia, ieri Luka Doncic ne ha messi 39, ma la sua Slovenia ha comunque perso contro i vicecampioni olimpici della Francia. Ora la stella dei Lakers è chiamata ad un’altra grande prova contro il Belgio nella partita in programma oggi e che diventa quasi già uno spareggio con in palio il passaggio agli ottavi nel gruppo D e sullo sfondo lo spettro di un’eliminazione che per Doncic e compagni sarebbe clamorosa
Alla fine è arrivata una tripla doppia sfiorata, con 39 punti, 9 assist e 8 rimbalzi ed è arrivato anche il traguardo dei 1.000 punti segnati con la maglia della nazionale, ma la serata di Luka Doncic è stata ancora una volta amara. Dopo la sconfitta all’esordio a Eurobasket, quando contro la Polonia non erano bastati i 34 punti della stella dei Lakers per strappare la vittoria, la Slovenia ha infatti perso anche il confronto con la Francia, trascinata dal protagonista a sorpresa Sylvain Francisco, autore di 32 punti e praticamente di tutti i canestri che nel 4° quarto hanno consentito ai vicecampioni olimpici di mettere le mani sulla partita. E se con la vittoria di ieri la Francia ha di fatto ipotecato il passaggio agli ottavi di finale, per la Slovenia la situazione nel gruppo D comincia a farsi piuttosto complicata.
La sfida al Belgio e una vittoria quasi obbligatoria
Eurobasket non lascia a nessuno il tempo di riprendere fiato e oggi la Slovenia torna già in campo alle 14, ovvero a meno di ventiquattr’ore dalla sfida con la Francia, per affrontare il Belgio in un confronto che sa di crocevia per la nazionale campione d’Europa nel 2017. Ancora a secco di vittorie, infatti, la Slovenia deve battere il Belgio per alimentare le speranze di strappare uno dei quattro posti disponibili per accedere agli ottavi di finale. L’impresa, però, non si prospetta affatto semplice, perché al di là delle prestazioni comunque eccellenti della loro stella, gli sloveni hanno avuto fin qui contributi significativi solo dai veterani Edo Muric e Klemen Prepelic. Per scacciare lo spettro di una eliminazione nella prima fase che avrebbe del clamoroso, oltre ad affidarsi al talento di Doncic, servirà altro.