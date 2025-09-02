I tre migliori di sempre secondo Magic Johnson

Magic Johnson non si è mai tirato indietro quando c’è da dare un’opinione, specialmente sulla storia della NBA. Durante un evento al Dodger Stadium (squadra di cui è proprietario in MLB) insieme ad alcuni tifosi, il cinque volte campione NBA ha detto la sua sull’eterno dibattito su chi sia il GOAT della pallacanestro, dando le sue preferenze. "Devo dire Michael Jordan", ha detto Magic. "Non abbiamo visto nessuno fare le cose che Michael ha fatto. Era estremamente dotato dal punto di vista fisico e allo stesso tempo super intelligente. Alle sue spalle ci sono due giocatori dei Lakers , cioè LeBron [James] e Kareem [Abdul-Jabbar]" ha detto chiudendo la sua top-3. "Bisogna anche aggiungere Bill Russell lì dentro perché 11 titoli non si possono ignorare" ha continuato Johnson. "Quando un uomo vince così tanti anelli, deve essere nella conversazione per il GOAT. Non c’è neanche da dirlo. Ma Michael… ricordo ancora quel tiro che ha fatto contro di noi nel '91 in cui è salito con la mano destra, la lingua di fuori, e ha chiuso con l’altra mano. Se siete troppo giovani cercatelo su YouTube. È ancora il canestro più bello che io abbia mai visto”.