NBA, i migliori canestri "clutch" dei playoff secondo Tyrese Haliburton. CLASSIFICA
I playoff di Tyrese Haliburton sono stati contrassegnati da diversi canestri clutch, uno per ogni round affrontato dai suoi Indiana Pacers. L’All-Star li ha messi in classifica per l’account ufficiale della NBA: ecco le sue scelte
- “Al quarto posto metto quello coi Bucks, più che altro perché normalmente un game winner è un tiro che tiene tutti col fiato sospeso, mentre questo è un sottomano”
- “Non pensavo che mi sarei ritrovato in quella situazione. Ero in lunetta e pensavo già a quello che sarebbe successo dopo aver segnato, poi ho sbagliato e ho dovuto cambiare mentalità immediatamente e mi sono detto ‘Ok adesso è il momento’. È stato un momento speciale, ma non può battere quelli che vengono dopo”
- “Scelta difficile, ma metto quello coi Knicks al secondo posto. Più che altro perché non è stato un canestro della vittoria ma solo del pareggio, ma tra 20 anni nessuno se lo ricorderà neanche più, penseranno che fosse il reale canestro della vittoria”
- “Quest’ultimo è arrivato alle Finals: ho sempre sognato di potermi ritrovare in questa situazione da tutta la vita. In trasferta, al termine di una grande rimonta, sul palcoscenico più importante: è da numero 1”