Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, i migliori canestri "clutch" dei playoff secondo Tyrese Haliburton. CLASSIFICA

NBA fotogallery
4 foto

I playoff di Tyrese Haliburton sono stati contrassegnati da diversi canestri clutch, uno per ogni round affrontato dai suoi Indiana Pacers. L’All-Star li ha messi in classifica per l’account ufficiale della NBA: ecco le sue scelte

ALTRE FOTOGALLERY

I Bucks confermato Thanasis Antetokounmpo

NBA

Fermo per tutta la scorsa stagione a causa della rottura del tendine d'Achille, Thanasis...

158 foto

All-Star per la prima volta? I possibili candidati

NBA

Venire convocati all’All-Star Game, come noto, rappresenta un passaggio chiave nella carriera di...

14 foto

Chi può deludere e chi andare oltre i pronostici

NBA

Qualche giorno fa ‘ESPN’ ha pubblicato i risultati del sondaggio effettuato tra le sue firme di...

22 foto

I 100 migliori giocatori di NBA 2K26: i ratings

NBA

Come da tradizione, il publisher di NBA 2K26 ha rivelato i ratings dei 100 migliori giocatori al...

100 foto

I nomi che possono riaccendere il mercato

NBA

Durante tutta l’estate, tra scambi e firme dei free agent rimasti a disposizione, i colpi non...

24 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...