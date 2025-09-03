Eurobasket finito per Alex Sarr

Esplora tutte le offerte Sky
Eurobasket, infortunio al polpaccio per Alex Sarr: europei finiti

NBA
©Getty

Il lungo della Francia Alex Sarr ha rimediato un infortunio al polpaccio della gamba sinistra e salterà il resto di Eurobasket. Un colpo pesante per i vice-campioni olimpici, che rimangono con un solo lungo di ruolo in rotazione

La prima competizione di alto livello della carriera di Alex Sarr finisce anzitempo. Il lungo della nazionale francese ha infatti rimediato un infortunio al polpaccio della gamba sinistra e sarà costretto a saltare il resto degli Europei, lasciando un vuoto pesante nella rotazione dei vice campioni olimpici. Ora infatti rimane solamente Mouhammadou Jaiteh come lungo di ruolo, un’assenza che potrebbe rivelarsi pesante nella corsa alla medaglia dei transalpini. Sarr si è infortunato nel corso del match contro la Slovenia e ha saltato la sfida ad Israele prima dell’annuncio del suo forfait dato a poche ore dalla sfida con la Polonia, che la Francia è riuscita a vincere tornando in controllo del suo destino nel gruppo D di Eurobasket - quello da cui uscirà l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale.

